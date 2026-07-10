Una empresa ha sido multada con 300.000 libras esterlinas y uno de sus directores ha recibido una pena de prisión suspendida después de que un empleado sufriera lesiones que pusieron en peligro su vida en un accidente en un almacén.

Un trabajador de la empresa Classic Quartz Stone Ltd, con sede en Reading, fue golpeado por tres grandes losas de piedra en junio de 2022 y pasó más de 50 días hospitalizado.

No hablaba inglés y no recibió la formación suficiente sobre cómo mover las losas de forma segura.

Según el Ayuntamiento de Reading, las imágenes de las cámaras de seguridad del mayorista de encimeras de cocina, que también ha pagado una indemnización en una demanda civil, mostraron al menos 175 infracciones de las normas de salud y seguridad en las cinco semanas previas al accidente.

El director Monther Aries, de 45 años, fue condenado el lunes en el Tribunal de la Corona de Reading a 12 meses de prisión, con suspensión de la pena durante 18 meses.

Aries, residente de Edison Drive, Southall, deberá cumplir una orden de rehabilitación de 10 días y 200 horas de trabajo no remunerado.

Rachel Eden, concejala responsable de salud pública y educación, declaró: «La seguridad en el trabajo es un derecho fundamental para todos los trabajadores, y este fue un caso increíblemente grave.»

«Esto demuestra el arduo trabajo y la dedicación, a menudo invisibles, de los funcionarios del Ayuntamiento de Reading para garantizar la seguridad de los empleados en Reading en su lugar de trabajo.»