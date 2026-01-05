Después de que un tribunal de Bangladesh condenara a muerte a la ex primera ministra Sheikh Hasina por crímenes de lesa humanidad en noviembre de 2025, apareció en línea un video alterado del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, en publicaciones que afirmaban falsamente que había anunciado un «veredicto» en dos casos contra el gobierno interino de Daca ante la Corte Penal Internacional (CPI). El ACNUDH declaró a la AFP que Türk no había hecho tal declaración; de hecho, sugirió que Bangladesh remitiera a la CPI los casos complejos relacionados con el levantamiento de agosto de 2024 que derrocó a Hasina.

La publicación incluye un video de Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien afirma: «Algunos casos son muy difíciles de procesar y gestionar. Es mejor remitirlos a la Corte Penal Internacional. Es una consideración que debe tomar el gobierno de Bangladesh».

También dijo que los funcionarios de seguridad cometieron violaciones de derechos humanos para «reprimir las protestas» y mantener al gobierno anterior en el poder.

La última parte del video lo muestra diciendo que también documentaron «graves actos de venganza» realizados por particulares contra «el antiguo partido gobernante».

Captura de pantalla de la publicación falsa de Facebook tomada el 11 de diciembre de 2025 con una X roja añadida por AFP

Hasina, quien dirigió el partido ahora ilegalizado Liga Awami, fue declarada culpable y condenada a muerte por un tribunal de Bangladesh el 17 de noviembre de 2025 (archivado aquí y aquí ).

Anuncio

El juicio se centró en las 1.400 personas que fueron asesinadas entre julio y agosto de 2024, según las Naciones Unidas.

La líder depuesta calificó el veredicto de culpabilidad y la sentencia de muerte en su juicio por crímenes contra la humanidad como «parciales y políticamente motivados» y ha desafiado al gobierno interino, liderado por el ganador del Premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus, a presentar estos cargos ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya ( enlace archivado ).

El vídeo también fue compartido en publicaciones similares de Facebook.

Sin embargo, el vídeo que circula incluye varios segmentos del discurso de Türk editados de manera engañosa.

Anuncio

En un correo electrónico del 30 de diciembre de 2025, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) dijo a la AFP que los comentarios y citas atribuidos a Türk «ciertamente no son suyos».

Vídeo cosido

No hay casos presentados contra Yunus u otros líderes actuales de Bangladesh en el sitio web de la CPI ( enlace archivado ).

La Fiscalía de la CPI indicó a la AFP que no ha realizado ningún examen preliminar sobre la situación en Bangladesh.

«Podemos confirmar que las autoridades bangladesíes no remitieron la situación en Bangladesh a la Fiscalía», indicó la Unidad de Información Pública a la AFP el 24 de diciembre de 2025.

Anuncio

La oficina dijo que también ha recibido múltiples informes de presuntos delitos cometidos en Bangladesh desde mediados de 2024, pero luego de la evaluación decidió no realizar un examen preliminar en este momento.

Una búsqueda por palabra clave condujo a un video de una conferencia de prensa del ACNUDH publicada en su sitio web oficial el 13 de febrero de 2025 ( enlace archivado ).

La conferencia de prensa trata sobre el informe del ACNUDH sobre las protestas en Bangladesh.

El equipo determinó que las fuerzas de seguridad habían apoyado al gobierno de Hasina durante los disturbios, que comenzaron como protestas contra las cuotas de empleo en el servicio civil y luego se intensificaron hasta convertirse en pedidos más amplios de que renunciara.

Comparación de capturas de pantalla de la publicación falsa (izquierda) y el clip de la conferencia de prensa de la ONU

La primera parte del video en la publicación falsa corresponde al minuto 22:00 del video, donde el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, dijo que el gobierno de Bangladesh puede remitir los casos que son «difíciles de procesar» a la Corte Penal Internacional ( enlace archivado ).

Anuncio

«Y también demuestra el valor del sistema de justicia penal internacional», explicó.

La segunda mitad del video editado muestra las declaraciones de Türk en el minuto 1:50 de la conferencia de prensa, donde habla sobre las violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad contra los manifestantes y los «graves actos de venganza» dirigidos contra el partido de Hasina y las minorías religiosas en Bangladesh.

En ningún momento durante la conferencia de prensa Türk dice que se han presentado cargos contra el gobierno interino de Bangladesh ni anuncia ningún veredicto.