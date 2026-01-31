El actor Kevin James recuperó una pose divertida de «El Rey de Queens» más de 20 años después de que se convirtiera en un meme popular en línea. La imagen lo muestra con una camisa a cuadros, encogiéndose de hombros y haciendo una mueca graciosa. Los fans de todo el mundo conocen su imagen por las publicaciones en redes sociales.

James estaba en el estreno de su nueva película, «Solo Mio», cuando un reportero de «Entertainment Tonight» le pidió que volviera a hacer la famosa pose del meme. Se rió y dijo que todavía le parecía cursi, igual que cuando se tomó la foto por primera vez.

La foto original fue tomada al principio de la carrera de James, cuando «El Rey de Queens» estaba empezando. Era de una sesión promocional un tanto disparatada, y James alguna vez esperó que la foto permaneciera oculta. El fotógrafo de entonces le dijo que no sería un problema, pero internet tenía otras ideas.

Años después, los usuarios de redes sociales encontraron la foto del vestuario y la convirtieron en un meme de reacción. Mucha gente usa la imagen para mostrar un momento de «¿Qué sabes hacer?» en publicaciones divertidas en línea. El meme se popularizó gracias a que la gente le añadió subtítulos y lo compartió ampliamente.

James ha adoptado el meme más de una vez. En 2023, usó la imagen para promocionar su gira de comedia , demostrando que podía reírse de sí mismo. Y en enero de 2024, incluso recreó la pose con el presentador Jimmy Fallon en «The Tonight Show».

Los fans de «El Rey de Queens» también ven esto como una oportunidad para recordar toda la serie. La comedia se emitió de 1998 a 2007 y fue una de las favoritas de muchos espectadores, quienes disfrutaban de su humor sobre la vida cotidiana.

Algunos espectadores también han empezado a hablar de posibles regresos o reuniones de «El Rey de Queens». Tanto James como su coprotagonista Leah Remini han dicho que considerarían algo nuevo, aunque también hablaron de lo difícil que sería sin el actor Jerry Stiller, fallecido en 2020.

Con su nueva película a punto de estrenarse y la vieja película aún provocando risas, el encogimiento de hombros tonto que una vez lo avergonzó se ha convertido en parte de su historia.