Una mujer que se sometió a una mastectomía doble está asumiendo tres desafíos de resistencia en topless en un intento por promover la positividad corporal y la conciencia de la salud.

Sam Smith, de Weston-super-Mare en Somerset, tenía 19 años cuando recibió tratamiento para un cáncer de sangre que la dejó en alto riesgo de desarrollar cáncer de mama más adelante en su vida.

La mujer, que ahora tiene 31 años, dijo que mirar hacia abajo y ver su pecho plano después de la cirugía en abril fue «un cambio de vida», después de años de luchar contra la ansiedad por la salud, la paranoia y el trastorno de estrés postraumático.

El año que viene, la Sra. Smith participará en el Maratón de Londres, la Serpentine Swim y la carrera ciclista Chase the Sun, con una distancia total de 233,2 millas (375 km).

Dijo que espera crear conciencia sobre los signos y síntomas del cáncer y también instó a otros a revisarse regularmente el pecho para detectar bultos, protuberancias o cambios notables.

Los médicos diagnosticaron a la Sra. Smith un tipo de cáncer de sangre llamado linfoma de Hodgkin después de encontrar un bulto en el costado de sus costillas y cuello.

Se sometió a seis meses de quimioterapia y tres semanas de radioterapia dirigida directamente al pecho.

Según el NHS, esta radiación de alta energía puede dañar el ADN de las células sanas cercanas y aumentar el riesgo de desarrollar un segundo cáncer más adelante en la vida.

«Siempre he tenido miedo de que vuelva a ocurrir», le dijo a John Darvell, presentador de BBC Radio Bristol. «Realmente afectó mi identidad y mi personalidad. No me sentía como Sam».

«Por eso tomé la decisión de hacerme la mastectomía doble, porque era una cirugía de reducción de riesgos», continuó.

«En el momento en que me desperté, mis hombros se hundieron y me sentí como el Sam que había anhelado todo el tiempo».

La Sra. Smith tomó la decisión de no someterse a una reconstrucción mamaria porque ello habría prolongado significativamente su tiempo de recuperación y ella simplemente quería «seguir adelante con su vida».

«Quiero demostrar que las personas sin senos siguen siendo hermosas, que la confianza nace de adentro», dijo. «Que puedes ser dueña de tu historia, con cicatrices y todo».

Los desafíos de resistencia de la Sra. Smith serán en beneficio de CoppaFeel , la única organización benéfica del Reino Unido dedicada a la concientización sobre el cáncer de mama enfocada en los jóvenes y que promueve el control regular del pecho.

«Quiero recaudar fondos, sí, pero más que eso, quiero dejar una huella», dijo. «Una huella audaz, visible. Una que desafíe la vergüenza y celebre la supervivencia».

«Se trata de transmitir esa positividad a las personas que se han sometido a esta cirugía, demostrando que no hay nada de qué avergonzarse ni de qué tener miedo como mujer.