Los ugandeses menores de 40 años (es decir, más de tres cuartas partes de la población) sólo han conocido un presidente.

Yoweri Museveni asumió el cargo máximo en 1986 tras un levantamiento armado y, a la edad de 81 años, no muestra signos de ceder.

Su gestión ha estado acompañada de un largo período de paz y un desarrollo significativo, por el que muchos están agradecidos. Sin embargo, sus críticos afirman que ha mantenido el poder mediante una combinación de marginar a sus oponentes y comprometer a las instituciones independientes.

«No creemos en límites al mandato [presidencial]», dijo una vez a la BBC , seguro de su papel después de ganar una quinta elección.

Un año después, se eliminó el límite de edad para ser candidato presidencial, allanando el camino, creen muchos, para que Museveni se convirtiera en presidente vitalicio.

El viaje de Museveni comenzó en 1944, cuando nació en una familia de ganaderos en Ankole, al oeste de Uganda.

Alcanzó la mayoría de edad durante la lucha de Uganda por la independencia del Reino Unido, a la que siguió un período de brutalidad y turbulencia bajo el liderazgo de Milton Obote e Idi Amin.

Durante muchos años, Museveni no supo su fecha de nacimiento y escribió en sus memorias: «Tuvimos problemas que pusieron en peligro nuestra vida, como ejecuciones extrajudiciales y saqueos… no teníamos tiempo para preocuparnos por detalles como las fechas de nacimiento».

En 1967, Museveni abandonó Uganda para asistir a la Universidad de Dar es Salaam, en la vecina Tanzania. Allí estudió economía y ciencias políticas y forjó alianzas con estudiantes políticamente activos de toda la región.

El nombre de Museveni ganó popularidad en la década de 1970, después de un golpe de Estado del tristemente célebre Amin.

Museveni ayudó a fundar el Frente de Salvación Nacional, uno de los grupos rebeldes que, con la ayuda de Tanzania, derrocó a Amin. Amin era conocido por reprimir la disidencia y expulsar a la comunidad asiática del país. Durante sus ocho años de gobierno, se estima que 400.000 personas fueron asesinadas.