Los ugandeses menores de 40 años (es decir, más de tres cuartas partes de la población) sólo han conocido un presidente.
Yoweri Museveni asumió el cargo máximo en 1986 tras un levantamiento armado y, a la edad de 81 años, no muestra signos de ceder.
Su gestión ha estado acompañada de un largo período de paz y un desarrollo significativo, por el que muchos están agradecidos. Sin embargo, sus críticos afirman que ha mantenido el poder mediante una combinación de marginar a sus oponentes y comprometer a las instituciones independientes.
«No creemos en límites al mandato [presidencial]», dijo una vez a la BBC , seguro de su papel después de ganar una quinta elección.
Un año después, se eliminó el límite de edad para ser candidato presidencial, allanando el camino, creen muchos, para que Museveni se convirtiera en presidente vitalicio.
El viaje de Museveni comenzó en 1944, cuando nació en una familia de ganaderos en Ankole, al oeste de Uganda.
Alcanzó la mayoría de edad durante la lucha de Uganda por la independencia del Reino Unido, a la que siguió un período de brutalidad y turbulencia bajo el liderazgo de Milton Obote e Idi Amin.
Durante muchos años, Museveni no supo su fecha de nacimiento y escribió en sus memorias: «Tuvimos problemas que pusieron en peligro nuestra vida, como ejecuciones extrajudiciales y saqueos… no teníamos tiempo para preocuparnos por detalles como las fechas de nacimiento».
En 1967, Museveni abandonó Uganda para asistir a la Universidad de Dar es Salaam, en la vecina Tanzania. Allí estudió economía y ciencias políticas y forjó alianzas con estudiantes políticamente activos de toda la región.
El nombre de Museveni ganó popularidad en la década de 1970, después de un golpe de Estado del tristemente célebre Amin.
Museveni ayudó a fundar el Frente de Salvación Nacional, uno de los grupos rebeldes que, con la ayuda de Tanzania, derrocó a Amin. Amin era conocido por reprimir la disidencia y expulsar a la comunidad asiática del país. Durante sus ocho años de gobierno, se estima que 400.000 personas fueron asesinadas.
«Formaba parte del sistema colonial», declaró Museveni a la Red Global India en una entrevista reciente . «Idi Amin era un ignorante… un poco chovinista».
Tras la caída de Amin, el expresidente Milton Obote regresó al poder mediante elecciones generales. Sin embargo, Museveni se negó a aceptar el liderazgo de Obote, alegando que las elecciones habían sido manipuladas.
En 1981 lanzó una lucha guerrillera y cinco años más tarde, su grupo rebelde, el Movimiento de Resistencia Nacional (NRM), tomó el poder y Museveni se convirtió en líder.
La economía de Uganda comenzó a crecer de forma sostenida y, en 10 años, el país experimentó un crecimiento anual promedio superior al 6 %. La matriculación en la escuela primaria se duplicó y los niveles de VIH disminuyeron gracias a una campaña contra el sida impulsada por el presidente.
Museveni se convirtió en el favorito de Occidente, pero su reputación sufrió un duro golpe en 1998, cuando Uganda y Ruanda invadieron la vecina República Democrática del Congo en apoyo a los rebeldes que luchaban para derrocar al gobierno.
Por aquella época, los críticos también se quejaron de que el presidente se estaba volviendo menos tolerante con las opiniones contrarias. También quedó claro que no tenía intención de ceder el poder.
Museveni había dicho, en una colección de escritos de 1986: «El problema de África en general, y de Uganda en particular, no es la gente sino los dirigentes que quieren permanecer en el poder demasiado tiempo».
Pero en 2005 sus opiniones aparentemente habían cambiado y la constitución de Uganda fue enmendada, eliminando el límite al número de mandatos que un presidente podía ejercer.
En 2017, también se eliminó el límite de edad para los candidatos presidenciales, una medida que provocó que los parlamentarios arrojaran sillas en una caótica pelea parlamentaria .
Museveni también ha enfrentado acusaciones de haber debilitado la independencia de instituciones clave.
En particular, se ha acusado al poder judicial de Uganda de reclutar a los llamados «jueces de cuadro» cuya lealtad reside en el gobierno.
Cuando los jueces han actuado en contra del gobierno, a veces se han encontrado en desacuerdo con las autoridades.
Por ejemplo, en diciembre de 2005, personal de seguridad armado irrumpió en el Tribunal Superior de la capital, Kampala, y volvió a detener a miembros de un presunto grupo rebelde que acababan de ser absueltos de cargos de traición.
La independencia de los medios de comunicación también se ha visto amenazada. A primera vista, Uganda cuenta con una industria mediática dinámica, pero numerosos medios han sido allanados y periodistas detenidos.
Quizás el factor más significativo de la longevidad de Museveni es la neutralización de posibles fuerzas de oposición.
Cuando quedó claro que Museveni no tenía intención de abandonar el poder, algunos de sus antiguos colaboradores comenzaron a distanciarse. Al hacerlo, las agencias de seguridad centraron su atención en ellos.
Por ejemplo, Kizza Besigye, del opositor Foro para el Cambio Democrático, quien fuera médico de Museveni, se presentó por primera vez contra el presidente en 2001. Desde entonces, ha sido arrestado y procesado en numerosas ocasiones. En 2024, desapareció misteriosamente en Nairobi, para comparecer cuatro días después ante un tribunal militar ugandés . Permanece en prisión acusado de traición, cargos que niega.
Bobi Wine, estrella del pop convertido en político, es el último crítico de Museveni que enfrenta la ira del estado.
El líder opositor de 43 años, cuyo prestigio atrae a multitudes de jóvenes, ha sido arrestado, encarcelado y acusado de delitos como traición. Todos estos cargos han sido posteriormente retirados.
En 2021, la policía lanzó gases lacrimógenos e incluso disparó contra Bobi Wine y sus partidarios, alegando que habían desafiado las restricciones impuestas por el coronavirus a las grandes reuniones.
Durante el actual período de campaña, las fuerzas de seguridad han utilizado «armas de fuego y munición real para dispersar reuniones pacíficas» y han secuestrado a miembros de partidos de la oposición en camionetas sin identificación, según un informe de la ONU.