El gobierno comparó los pagos de préstamos estudiantiles con un contrato telefónico de 30 libras al mes en una presentación a adolescentes hace una década, según descubrió BBC News.
La presentación fue parte de una serie de «visitas de financiación estudiantil» realizadas en miles de escuelas entre 2011 y 2017, por graduados a quienes se les pidió que hablaran con alumnos y padres en nombre del entonces gobierno.
A los graduados se les dijo que «evitaran palabras o frases como deuda», y un ex presentador le dijo a la BBC que sentía que había «vendido su alma al diablo».
El Departamento de Educación (DfE) dijo que las presentaciones se realizaron durante gobiernos anteriores y que los ministros actuales se habían centrado en hacer que el sistema sea más justo.
La Unión Nacional de Estudiantes dijo que el guión de la presentación sobre los préstamos del Plan 2 -que han sido duramente criticados este año por sus altas tasas de interés y cambios en los umbrales de reembolso- había «envejecido mal» y era «profundamente engañoso».
Según un contrato gubernamental con Event Marketing Solutions (EMS), una empresa privada que contrataba a graduados y organizaba tours, el objetivo era «convertir» a jóvenes de entornos desfavorecidos en «verdaderos solicitantes [de educación superior]».
La BBC entiende que la presentación, el guión y las notas habrían sido proporcionados o aprobados por el Departamento de Educación.
Un guion de 2016-17, visto por la BBC, enfatiza que los solicitantes deben investigar y les indica dónde encontrar más información. Siempre que fue posible, los graduados respondieron preguntas después de la presentación y el guion hace referencia a un folleto adjunto, que la BBC no ha visto.
Sin embargo, la BBC ha hablado con ex presentadores y ha entrevistado a dos que dicen que sienten que se minimizaron las implicaciones de solicitar un préstamo.
Las revelaciones llegan mientras el gobierno enfrenta una creciente presión para cambiar las condiciones de reembolso de los préstamos estudiantiles del Plan 2, que se emitieron en Inglaterra entre septiembre de 2012 y julio de 2023 y todavía se emiten en Gales.
La semana pasada, el Primer Ministro Sir Keir Starmer dijo que «buscaría formas» de hacerlas «más justas» .
Ed, quien estuvo entre los presentadores de 2016, dijo que sentía que estaba ayudando a aquellos que estaban pensando en ir a la universidad en ese momento, pero ahora siente que una parte del guión en particular parecía una «táctica de venta».
En una sección que explica que los graduados reembolsarían el 9% de todo lo que ganaran por encima del umbral de reembolso, que en ese momento era de £21.000, se da un ejemplo de alguien que ganaba £25.000.
«Pagarás el 9% de 4.000 libras. Por si te lo preguntas, eso equivale a poco menos de 7 libras a la semana, o algo menos de 30 libras al mes», dice.
«No sé qué opine usted, pero mi contrato de teléfono cuesta aproximadamente eso, lo que podría ayudar a poner las cosas en contexto y demostrar que las cuotas mensuales son totalmente asequibles».
Ed dijo que podía ver que el ejemplo dado en el guión, que era preciso para los préstamos del Plan 2 tomados en ese momento, estaba diseñado para atraer a los adolescentes.
Pero dijo que la «pequeña decisión de vida» de suscribirse a un contrato telefónico es «completamente separada» de la «enorme decisión de vida» de solicitar un préstamo estudiantil.
Según cifras de Student Loan Company , el graduado promedio ahora deja la universidad con deudas de alrededor de £ 53.000, y los reembolsos realizados a través de HMRC promedian £ 93 por mes en los datos más recientes.
Pero como cada año se suman intereses a la deuda total y el saldo restante se elimina al final del plazo del préstamo, no se espera que muchos estudiantes lo paguen en su totalidad.
Ed dijo que ha tenido dificultades para pagar sus préstamos estudiantiles desde que se mudó a Australia en 2018. Aun así, se siente «afortunado» de haber ido a la universidad antes de que se introdujeran los préstamos del Plan 2.
«Me siento como si hubiera vendido un poco mi alma al diablo», dijo.
La mayoría de las personas que asisten a la universidad en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte solicitan préstamos estudiantiles para cubrir el costo de la matrícula. En muchos casos, incluso en Escocia, donde la matrícula es gratuita para los estudiantes escoceses, también solicitan préstamos para cubrir sus gastos de manutención.
Pero los planes de pago difieren dependiendo de dónde viven y cuándo fueron a la universidad.
La reciente controversia ha girado en torno a los préstamos del Plan 2, tras la decisión del gobierno de congelar el umbral salarial por encima del cual se deben realizar los reembolsos en Inglaterra.
El salario que los graduados pueden ganar antes de pagar sus préstamos estudiantiles aumentará de £28,470 a £29,385 en abril, pero se mantendrá en ese nivel durante tres años, en lugar de seguir aumentando con la inflación. Esto significa que los graduados cuyos salarios aumenten con la inflación terminarán pagando más.
Puede que los umbrales hayan cambiado, pero la tasa de reembolso no. Por lo tanto, los graduados del Plan 2 que actualmente ganan 4000 libras por encima del umbral seguirán reembolsando el 9 % de esa cantidad: las mismas 30 libras al mes descritas en el programa de 2016-17.
Pero quienes tienen salarios más altos tienen que pagar más. Cualquiera que gane 50.000 libras, por ejemplo, pagará más de 160 libras al mes.
Katie, que vive en Londres, solicitó el trabajo de realizar las presentaciones del gobierno hace una década porque quería ayudar a personas de entornos desfavorecidos a ir a la universidad.