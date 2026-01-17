Varios empleados del Departamento de Trabajo han sido puestos en licencia en espera de una investigación del inspector general sobre la presunta mala conducta de la secretaria Lori Chávez-DeRemer, según dos personas familiarizadas con el asunto.

Al menos un miembro adicional del personal ha sido relevado temporalmente de sus funciones después de que dos asesores de larga data fueran puestos en licencia administrativa a principios de esta semana en relación con la investigación, dijeron las fuentes.

El jefe de gabinete de Chávez-Remer, Jihun Han, y su adjunta, Rebecca Wright, están siendo investigados por presunto «fraude de viaje» al organizar eventos profesionales para su jefe como excusa para viajes personales, dijeron estas personas.

Un portavoz del inspector general del Departamento de Trabajo declaró a NBC News que la política de la oficina es «no confirmar ni negar la existencia o inexistencia de ninguna investigación o queja de la OIG más allá de lo publicado en nuestro sitio web. El DOLOIG mantiene su compromiso de erradicar el fraude, el despilfarro, el abuso y la corrupción mediante una supervisión objetiva e independiente del Departamento de Trabajo de EE. UU.»

El New York Post fue el primero en informar que se había presentado una denuncia formal contra Chavez-DeRemer, en la que también se alega que mantuvo una relación «inapropiada» con un subordinado. Ambas fuentes confirmaron a NBC News los detalles de la denuncia y la consiguiente investigación del Inspector General.

Un portavoz del Departamento de Trabajo dijo que “no harán comentarios sobre asuntos internos o de personal”, y agregó: “El Secretario sigue enfocado en llevar a cabo la misión del Departamento y apoyar a los trabajadores estadounidenses”.

La Casa Blanca remitió a NBC News a la declaración de la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, el jueves, en la que afirmaba que Trump está al tanto de la investigación y «apoya a la secretaria». Sin embargo, no pudo confirmar si el presidente había hablado con Chavez-DeRemer sobre la investigación.

«Él cree que ella está haciendo un trabajo tremendo en el Departamento de Trabajo en nombre de los trabajadores estadounidenses», dijo Leavitt en una conferencia de prensa el jueves.

La excongresista de Oregón, de 57 años, cumplió un mandato, de 2023 a 2025. Tanto Han como Wright trabajaron para Chavez-Demer cuando ella era congresista. Han no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios y no se pudo encontrar la información de contacto de Wright.

El inspector general a cargo de la investigación para el Departamento de Trabajo, Anthony D’Esposito, asumió el cargo la semana pasada. D’Esposito, excongresista republicano, fue colega de Chavez-DeRemer en la Cámara de Representantes; representó al 4.º Distrito Congresional de Nueva York entre 2023 y 2025.

Chávez-DeRemer fue confirmado por el Senado como secretario de Trabajo en marzo, con una votación de 67 a 32.

A medida que se acerca al primer año de su segundo mandato, Trump se ha jactado de la fortaleza de su gabinete y ha desestimado cualquier preocupación sobre una reestructuración importante.

«Tengo buena gente», dijo Trump a principios de este mes, elogiando a sus altos funcionarios en comparación con las salidas más difíciles que marcaron su último mandato. «Me gustan más que mi primer grupo».