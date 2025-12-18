El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un bloqueo «total y completo» de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, una medida que Caracas ha denunciado como «amenazas belicistas».

Trump escribió que el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro había sido designado como una organización terrorista extranjera (FTO), que también había participado en «contrabando de drogas y tráfico de personas».

Sus comentarios se produjeron después de que Estados Unidos incautara un petrolero frente a las costas de Venezuela la semana pasada, una medida que se consideró significativa dada la dependencia de Venezuela del petróleo.

Estados Unidos también ha llevado a cabo recientemente ataques mortales contra supuestos barcos venezolanos que trafican drogas y ha reforzado significativamente su presencia naval en las cercanías.

Venezuela -que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo- ha acusado a su vez a Washington de intentar robarle sus recursos.

En su publicación en Truth Social del martes, Trump escribió que Venezuela estaba «completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica». Añadió que «seguiría creciendo» y «sería como nada que hubieran visto antes».

Trump también acusó al gobierno de Maduro de usar petróleo «robado» para «financiarse, narcoterrorista, tráfico de personas, asesinatos y secuestros».

El presidente ha acusado repetidamente a Venezuela de tráfico de drogas y, desde septiembre, el ejército estadounidense ha matado al menos a 90 personas con sus ataques a barcos que supuestamente transportaban fentanilo y otras drogas ilegales a Estados Unidos.

Sin embargo, no ha aportado ninguna prueba pública de que estos barcos transportaran drogas, ya sea fentanilo -que se produce principalmente en México- o cocaína.

La publicación del martes de Trump sugirió que una etiqueta que Estados Unidos había aplicado anteriormente sólo a Maduro ahora se estaba ampliando a todo su gobierno.

El mes pasado, Estados Unidos alegó formalmente que el Cártel de los Soles, grupo venezolano, era una organización terrorista extranjera. Esta designación significó que Maduro también fue designado como terrorista, pues se le atribuía ser el líder del grupo, algo que él niega.

La publicación de Trump no dio más detalles sobre cómo se implementaría el amplio bloqueo a los petroleros sancionados.

Después de confiscar el petrolero la semana pasada, Estados Unidos impuso nuevas sanciones a otros seis barcos que se dice transportan petróleo venezolano.

También se impusieron sanciones a algunos familiares del presidente Maduro y a empresas asociadas con lo que Estados Unidos llamó su régimen ilegítimo.

La economía de Venezuela depende en gran medida de las exportaciones de petróleo, aunque la cantidad de petróleo que realmente produce es relativamente pequeña dado que el país alberga las mayores reservas probadas del mundo.

Al anunciar la incautación del petrolero frente a las costas de Venezuela la semana pasada, la Casa Blanca dijo que el buque en cuestión, llamado Skipper, había estado involucrado en «transporte ilícito de petróleo» y sería llevado a un puerto estadounidense.

El gobierno de Venezuela condenó la medida y Maduro afirmó que Estados Unidos «secuestró a la tripulación» y «robó» el barco.

Estados Unidos había estado aumentando su presencia militar en el Mar Caribe, que limita con Venezuela al norte, en las semanas y meses previos a la incursión.

La preparación ha involucrado a miles de tropas y al USS Gerald Ford, el portaaviones más grande del mundo, posicionado a una distancia de ataque de Venezuela.

El congresista Joaquín Castro, demócrata por Texas, dijo que el «bloqueo naval» de Trump «es incuestionablemente un acto de guerra».

Agregó que los legisladores estadounidenses votarán el jueves una resolución «que ordena al presidente poner fin a las hostilidades con Venezuela».

Estados Unidos, tanto bajo el gobierno de Trump como bajo el del expresidente Joe Biden, se ha opuesto al gobierno de Maduro durante años y ha presionado para que sea destituido imponiendo sanciones estrictas.

El gobierno de Maduro ha sido acusado de abusos de derechos humanos por la comunidad internacional durante muchos años. La oposición venezolana, así como muchos países, incluido Estados Unidos, denunciaron las elecciones del año pasado como fraudulentas y, por lo tanto, afirman que su gobierno es ilegítimo.

El martes, el alto responsable de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, advirtió que «la represión del espacio cívico se ha intensificado, sofocando las libertades de las personas».