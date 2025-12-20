Es la eterna pregunta: ¿es mejor un árbol de Navidad real o falso?

Durante muchos años, el característico abeto situado fuera del Ayuntamiento de Belfast ha sido el centro de las festividades durante la temporada navideña; en una ocasión, fue iluminado por el expresidente estadounidense Bill Clinton.

Pero ahora el consejo está buscando cambiar las cosas.

A partir de 2026, el monumento de 50 pies (15 m) dejará de existir y será reemplazado por uno artificial.

El consejo dijo que el cambio se realizó debido a las dificultades para encontrar «un árbol adecuado para esta ubicación».

Jim Rodgers, concejal del Partido Unionista del Ulster (UUP), dijo que «cada vez es más difícil conseguir un árbol real» para la ubicación del ayuntamiento.

Como ex alcalde de Belfast, ha participado en el encendido de las luces navideñas con rostros conocidos, entre ellos la dama de pantomima May McFettridge.

A pesar de las dificultades, Rodgers todavía apuesta por un árbol real.

Jim Rodgers se encuentra frente a la entrada del ayuntamiento de Belfast. Es un hombre mayor, de pelo corto y canoso, que sonríe a la cámara. Lleva un abrigo largo y oscuro con rayas azules y blancas y una corbata azul con lunares blancos.

Título de la imagen,Jim Rodgers dice que los árboles artificiales simplemente «no son tan bonitos»

«Siempre que hablas con la gran mayoría de la gente, prefieren el árbol real al artificial», dijo.

«Al final del día, a algunos miembros simplemente no les importa si es uno u otro, pero llevo 33 años en el consejo.

«He visto numerosos cambios y, desde luego, no me complace la posibilidad de que, después de tanto tiempo, haya un árbol artificial frente al Ayuntamiento».

¿Qué piensa el público?

Chris Thompson, un joven con gorro negro, jersey negro y chaqueta caqui con ribete de piel, sonríe a la cámara. Está de pie frente al Ayuntamiento de Belfast, con el árbol de Navidad ligeramente desenfocado detrás.

Título de la imagen,Chris Thompson de Waringstown sostiene que los árboles reales son mejores

En las calles de Belfast, la teoría de Rodgers de que la gente prefiere los árboles reales suena cierta.

Chris Thompson tiene un árbol artificial en casa, pero dijo que, para el ayuntamiento, nada superará mantenerlo auténtico.

«Lo artificial es bueno en casa para que dure hasta Navidad y evitar el lío de las agujas, pero creo que aquí lo real es mejor en el mercado y en el ambiente navideño», dijo a BBC News NI.

Plano general del árbol de Navidad de Belfast, frente al Ayuntamiento. Hay numerosas casetas de madera alrededor del árbol, que se alza frente a un gran edificio de piedra blanca con pilares.

Título de la imagen,El árbol de Navidad del Ayuntamiento de Belfast será reemplazado por un árbol artificial a partir del próximo año.

Tanto Ryan Ballantine como Peter Wylie tienen árboles reales y dijeron que Belfast debería seguir su ejemplo.

«Si nos fijamos, ya han recortado gastos y no han puesto ningún adorno este año», dijo Wylie.

«Por lo tanto, tomar otro atajo y colocar uno de plástico que es malo para el medio ambiente no es una buena idea».

Tanto Kim McMahon como Julie Dean dijeron que se molestarían si Belfast reemplazara su árbol de Navidad real.

«De ninguna manera. Eso es un sacrilegio», añadió la Sra. Dean.