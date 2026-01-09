Los vuelos entre el aeropuerto de Norwich y Ámsterdam han sido cancelados debido a las condiciones climáticas extremas en los Países Bajos.

KLM canceló más de 700 vuelos el miércoles debido a las persistentes nevadas y los fuertes vientos en el aeropuerto de Schiphol, con dos salidas y tres vuelos entrantes afectados en Norwich.

La aerolínea ya había cancelado cientos de vuelos desde el viernes y se espera que las malas condiciones invernales continúen en los próximos días.

«Estamos trabajando activamente las 24 horas para que llegue a su destino lo antes posible», dijo KLM en su sitio web.