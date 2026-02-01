Zac Brown Band llevará su gira «Love & Fear» al Rocket Arena el 18 de julio. Las entradas para el concierto saldrán a la venta el viernes 30 de enero a las 10:00 h en seatgeek.com . Fitz & The Tantrums serán los teloneros.

El cantautor y guitarrista Brown y su banda homónima están en su mejor momento con su último lanzamiento, «Love & Fear», publicado en diciembre, encabezado por el sencillo «Let It Run», con la colaboración del omnipresente Snoop Dogg. Es el octavo álbum de la banda y también cuenta con colaboraciones de Dolly Parton y el guitarrista Marcus King.

ZBB, con base en Atlanta, ha tenido una buena racha de sencillos y álbumes exitosos desde su debut, «Homegrown», lanzado en 2005. La banda tuvo cinco álbumes seguidos encabezando las listas country de Billboard, y tres de ellos también encabezando la lista Billboard 200 y vendiendo platino.

El álbum anterior de ZBB, «The Comeback», lanzado en 2021, le valió a la banda su primer sencillo número uno, «Same Boat». Hasta el momento, «Love & Fear» aún no ha entrado en el Billboard 200.