Según ha podido saber la BBC, se espera que el arquitecto estadounidense acusado de siete asesinatos en Gilgo Beach, en Long Island, se declare culpable el miércoles por la muerte de una octava víctima.

El caso está relacionado con la muerte de Karen Vergata. Sus restos parciales fueron encontrados en una playa de Nueva York después de que desapareciera en 1996, y fueron identificados años después, en 2023.

Rex Heuermann, arrestado en 2023, ya se había declarado inocente de otros siete asesinatos ocurridos entre 1993 y 2011.

El abogado John Ray, que representa a algunas de las familias de las víctimas, ha declarado a la BBC que se espera que Heuermann cambie su declaración a culpable el miércoles en esos casos, además de admitir su culpabilidad por la muerte de Vergata.

1:46 Mira: Momentos clave en el caso de los asesinatos en serie de Gilgo Beach.

Las investigaciones sobre la serie de asesinatos comenzaron en 2010, cuando la policía descubrió los restos de hasta 18 personas en la playa de Gilgo, en Long Island.

Las autoridades creen que los asesinatos se remontan a 1993, después de que los restos descubiertos en la playa de Gilgo coincidieran con restos parciales hallados en Fire Island ese mismo año.

Según las autoridades, la mayoría de los restos de las víctimas fueron encontrados no muy lejos de la casa de Heuermann en Long Island.