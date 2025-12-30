No hay duda de que el año 2025 quedará grabado en la historia del Newcastle, ya que el club puso fin a su espera de 56 años por un trofeo importante con la gloria de la Copa de la Liga. Regresar a la Liga de Campeones también fue un hito trascendental

Sin embargo, a pesar de estos logros, el jefe Eddie Howe llega al 2026 abatido por cómo ha ido el año para su equipo.

Su partido número 200 a cargo de los Geordies terminó en una gran decepción con una frustrante derrota por 1-0 ante el Manchester United, dejando al descubierto los problemas de su equipo como visitante.

Han ganado solo uno de sus nueve partidos de liga fuera de casa esta temporada y esa victoria por 4-1 sobre el Everton representa un enorme 57% de sus goles en la máxima categoría marcados fuera de St James’ Park.

Tuvieron 44 toques en el área del Manchester United y realizaron 46 centros, ambos fueron sus máximos de la temporada, pero solo tres de sus 16 tiros fueron a puerta, lo que les permitió registrar su quinta ausencia en la máxima categoría como visitantes esta temporada.

Desde el 19 de abril, el único equipo presente en la Premier League con menos puntos como visitante que los siete de los Magpies es el Wolves con cuatro.

«Estamos encontrando la manera de encajar goles cuando no estamos en la posición adecuada y no estamos marcando los goles que deberíamos en el otro extremo. Es una combinación letal para nosotros», lamentó Howe en Old Trafford.