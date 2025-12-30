El Tottenham Hotspur ha confirmado el fichaje del defensa del BK Hacken, Hanna Wijk, con un contrato a largo plazo, sujeto a autorización internacional y permiso de trabajo

El jugador de 22 años se convierte en el segundo fichaje de la ventana de transferencia para el equipo de Martin Ho, después de que acordaran un acuerdo con el extremo noruego Signe Gaupset en noviembre.

La lateral, que tiene una convocatoria para Suecia, ha estado en el Hacken desde que tenía 16 años y ha disputado 107 partidos en total con el equipo desde su debut en 2020.

«Es una sensación fantástica estar aquí. Se me puso la piel de gallina cuando me puse la camiseta», dijo Wijk.

«Siempre ha sido mi sueño mudarme al extranjero desde Suecia y jugar en esta liga.

«Me encanta la liga y la he visto mucho desde casa, así que tengo muchas ganas de jugar aquí en Inglaterra y también para los Spurs».

El entrenador Ho agregó: «Hanna tenía gran demanda en todo el mercado y estamos muy contentos de que haya decidido que Tottenham Hotspur era el club adecuado para la siguiente etapa de su carrera.

«Su elección refleja la ambición del proyecto y la claridad del camino que ofrecemos, y confiamos en que crecerá con nosotros y contribuirá a elevar los estándares competitivos del grupo».

La compañera de equipo de Wijk en el Hacken, Matilda Nilden, de 21 años, sigue siendo un objetivo para el Tottenham , mientras que también tienen la esperanza de traer a la internacional japonesa Maika Hamano, de 21 años, cedida por el Chelsea.