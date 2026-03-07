Limavady ha estado jugando sus partidos de local en el Showgrounds mientras que los Roesiders continúan colocando una superficie artificial en su propio campo.

Sin embargo, no obligarán a Coleraine a utilizar el vestuario visitante ni la sección para aficionados visitantes y Owens agregó que los clubes tienen «una muy buena relación y respeto».

«Tengo una buena relación con Ruaidhri y un par de jugadores, pero cuando llegue el momento de jugar, saldremos a intentar ganar y dar lo mejor de nosotros mismos», continuó Owens.

Tenemos muy buena relación y respeto entre ambos clubes. No sentí la necesidad de molestar a Coleraine colocándolos en la zona de visitantes. Simplemente no creo que fuera lo correcto.

«Así que, estaba más que feliz de mantenerlos en su cómoda posición y en el banquillo local. Han sido muy amables con nosotros, compartiendo la puerta, así que es más por respeto que cualquier otra cosa».

Coleraine intentará volver a la senda del triunfo tras ser derrotado por Dungannon Swifts por 3-1 el fin de semana pasado en la Premiership irlandesa.

Esta derrota puso fin a la racha invicta de seis partidos de liga del equipo y significa que ahora están seis puntos detrás del líder de la tabla, Larne.

Sin embargo, esta semana, la atención se centrará en el equipo que llega a las semifinales de la Copa de Irlanda por primera vez desde 2020.

«Es un partido brillante y estoy seguro de que habrá mucha gente. Sabemos lo difícil que puede ser jugar contra ellos», continuó Higgins.

«Tienen algunos buenos jugadores en áreas de ataque, mucha experiencia en todo su equipo, ¡no más que los hermanos Lowry, que deben tener 100 medallas entre los dos!

«Tenemos todo el respeto para ellos, pero haremos todo lo posible para conseguir la victoria».