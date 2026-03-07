Mientras los hinchas del West Ham que viajaban al lugar se sumían en el pandemonio en Craven Cottage, Crysencio Summerville permaneció inmóvil, con los brazos extendidos y luciendo una enorme sonrisa.
El holandés tenía todos los motivos para sonreír mientras celebraba su quinto gol de la temporada en la Premier League para ayudar a los Hammers a lograr una vital victoria por 1-0 contra Fulham .
Su gol en el minuto 65 fue suficiente para continuar la resurgida búsqueda de supervivencia del West Ham , en una noche en la que ganaron dos puntos contra el Nottingham Forest, ubicado en el puesto 17 .
El delantero, que tuvo problemas tanto de forma como de confianza después de llegar procedente del Leeds United en agosto de 2024, ahora ha logrado más goles en sus últimas 10 apariciones con el club (siete) que en sus primeras 38 (uno).
Tras la cuarta victoria a domicilio de su equipo en la temporada, Summerville afirmó: «Tenemos que luchar hasta el final, y eso es lo que hicimos. Estoy muy satisfecho de haber conseguido los tres puntos».
«Estoy en un buen momento. Me encanta jugar, estoy feliz de estar de vuelta y trato de demostrarlo cada semana.
Tenemos que seguir adelante. Nos llevamos muchas cosas positivas del partido contra el Liverpool . La afición está muy contenta y vamos por buen camino: el único camino es hacia arriba.
Pero no es solo Summerville el que está encontrando su lugar a medida que se acerca el final de la temporada: el West Ham también.
Los Hammers han acumulado 14 de sus 28 puntos esta temporada en sus últimos ocho partidos de la Premier League.
Una racha tan impresionante del equipo de Nuno Espirito Santo significa que si derrotan al Manchester City cuando regresen a la acción de la Premier League el 14 de marzo, estarán fuera de la zona de descenso por primera vez desde diciembre.
‘Estamos mejorando partido a partido’
Después de recibir cinco goles de un Liverpool que no estaba funcionando bien el sábado pasado, habría sido fácil para el West Ham estallar la burbuja.
Pero eso nunca iba a ser así en lo que a Nuno respectaba.
En cambio, el técnico de 52 años decidió centrarse en los aspectos positivos del partido en Anfield, donde su equipo generó un xG de 1,75, antes del viaje del miércoles a Fulham .
«Estamos mejorando partido a partido», afirmó Nuno.
«Puede pasar -partidos como el de Liverpool- pero la confianza está ahí y los chicos están trabajando muy duro, muy comprometidos sabiendo que la situación en la que estamos no cambia nada.
«Estamos centrados en nosotros mismos y seguimos adelante».
Los partidos se suceden rápidamente para los Hammers
Las escenas dentro del estadio visitante de Craven Cottage podrían haber sido confundidas con las de un equipo asegurando su permanencia en el último día de la temporada de la Premier League.
Pero al West Ham aún le quedan nueve partidos por disputar en su lucha por evitar el descenso al Championship por primera vez desde 2011.
Los Hammers volverán a la acción el lunes contra Brentford en la quinta ronda de la Copa FA.
Después de eso, los partidos se sucederán rápidamente para los ganadores de la Conference League 2023.
Se enfrentarán a tres de los cuatro mejores equipos actuales de la Premier League ( Manchester City , Arsenal y Aston Villa ), además de encuentros con los rivales del descenso, Wolves y Leeds United , este último en el London Stadium en el último día de la temporada.
Pero el hecho de que cinco de sus nueve partidos restantes sean en casa podría significar problemas.
El estadio de Londres a menudo se ha sentido como un hogar infeliz para el West Ham , con protestas contra la directiva y solo tres victorias esta temporada que contribuyen a una atmósfera desconectada.
Está claro que queda mucho trabajo por delante si el West Ham quiere sobrevivir, pero como lo sugiere Summerville después del desempeño del miércoles por la noche, los Hammers parecen estar yendo en una dirección: hacia arriba.