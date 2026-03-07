Mientras los hinchas del West Ham que viajaban al lugar se sumían en el pandemonio en Craven Cottage, Crysencio Summerville permaneció inmóvil, con los brazos extendidos y luciendo una enorme sonrisa.

El holandés tenía todos los motivos para sonreír mientras celebraba su quinto gol de la temporada en la Premier League para ayudar a los Hammers a lograr una vital victoria por 1-0 contra Fulham .

Su gol en el minuto 65 fue suficiente para continuar la resurgida búsqueda de supervivencia del West Ham , en una noche en la que ganaron dos puntos contra el Nottingham Forest, ubicado en el puesto 17 .

El delantero, que tuvo problemas tanto de forma como de confianza después de llegar procedente del Leeds United en agosto de 2024, ahora ha logrado más goles en sus últimas 10 apariciones con el club (siete) que en sus primeras 38 (uno).

Tras la cuarta victoria a domicilio de su equipo en la temporada, Summerville afirmó: «Tenemos que luchar hasta el final, y eso es lo que hicimos. Estoy muy satisfecho de haber conseguido los tres puntos».

«Estoy en un buen momento. Me encanta jugar, estoy feliz de estar de vuelta y trato de demostrarlo cada semana.

Tenemos que seguir adelante. Nos llevamos muchas cosas positivas del partido contra el Liverpool . La afición está muy contenta y vamos por buen camino: el único camino es hacia arriba.

Pero no es solo Summerville el que está encontrando su lugar a medida que se acerca el final de la temporada: el West Ham también.

Los Hammers han acumulado 14 de sus 28 puntos esta temporada en sus últimos ocho partidos de la Premier League.

Una racha tan impresionante del equipo de Nuno Espirito Santo significa que si derrotan al Manchester City cuando regresen a la acción de la Premier League el 14 de marzo, estarán fuera de la zona de descenso por primera vez desde diciembre.