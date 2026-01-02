Tras la noticia de que el técnico del Chelsea, Enzo Maresca, podría dejar su puesto antes del partido del domingo contra el Manchester City, queremos conocer tu opinión sobre lo que está sucediendo en Stamford Bridge.

Los Blues solo han ganado una vez en sus últimos siete partidos de la Premier League y se encuentran quintos en la tabla, a 15 puntos del líder, el Arsenal. La relación entre Maresca y la cúpula directiva del club se ha deteriorado.

Después del empate con Bournemouth el 30 de diciembre, el entrenador asistente Willy Caballero dijo que Maresca se sentía demasiado mal para hablar con los medios, pero se entiende que su ausencia se debió más a que estaba considerando sus próximos pasos.

Hay informes de una reunión de junta el jueves para abordar la situación.

¿Qué opinas al respecto? ¿Sería mejor que Maresca se fuera ya o que el italiano se quedara en Stamford Bridge?