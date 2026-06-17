El delantero del Bangor, Ben Arthurs, regresará para la pretemporada tras haber sido suspendido por el club en abril, según ha confirmado el equipo de la Premiership irlandesa.

El jugador de 28 años no participó en los últimos partidos de la temporada tras ser investigado y suspendido por un asunto disciplinario.

En un comunicado emitido el 20 de abril, el Bangor afirmó que el club «no podía proporcionar más detalles» mientras se llevaba a cabo una investigación.

Sin embargo, el club anunció el lunes que se ha completado una revisión interna y que Arthurs estará disponible para el inicio de la pretemporada.

El delantero ha formado parte de la plantilla del Bangor en sus ascensos a través de las divisiones en las últimas temporadas, jugando inicialmente para el club en la Ballymena & Provincial League, y culminando con su regreso a la máxima categoría del fútbol de la Liga Irlandesa para la temporada 2025-26.

Arthurs ocupa el segundo puesto en la tabla de máximos goleadores históricos del club y la nueva temporada será su noveno año con el equipo del norte de Down.

El equipo de Lee Feeney terminó su primera temporada de regreso a la Premiership irlandesa en décimo lugar.