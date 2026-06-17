La salida del entrenador Danny Rohl del Rangers, que será reemplazado por Derek McInnes del Heart of Midlothian, parece estar cada vez más cerca, ya que, según los informes, Barney Stewart está a punto de ser vendido por el Falkirk al West Bromwich Albion.

Ya se han acordado los contratos para el traspaso del entrenador Danny Rohl del Rangers al RB Salzburgo y para la llegada de Derek McInnes, procedente del Hearts, a Ibrox como su sustituto, pero continúan las conversaciones sobre el deseo del técnico alemán de llevarse consigo a su cuerpo técnico. (Scottish Sun), externo

El Rangers recibirá una compensación de 2 millones de libras esterlinas cuando se complete el traspaso del entrenador Danny Rohl al RB Salzburg . (The National), externo

Altos directivos del Hearts entrevistarán a varios candidatos esta semana, preparándose para la marcha del entrenador Derek McInnes al Rangers. Tras elaborar una lista de preseleccionados, esperan realizar el nombramiento en un plazo de 10 días. (Edinburgh Evening News), externo

Los directivos del Hearts ya han mantenido conversaciones informales con candidatos a entrenador de Gran Bretaña y del extranjero, mientras se preparan para nombrar a un nuevo técnico antes de que el primer equipo regrese al Oriam el 25 de junio y viaje a España para una concentración de entrenamiento en un clima cálido. (Hearts Standard), externo

El Motherwell tiene tres candidatos para el puesto de entrenador, y Gonçalo Feio, quien se hizo cargo del Tondela en marzo antes de su descenso de la primera división portuguesa, es uno de ellos, pero también tiene opciones en Portugal, Polonia y Escandinavia. (Ben Jacobs en X), externo

El exentrenador del Rangers, Giovanni van Bronckhorst, ha llegado a un acuerdo para convertirse en entrenador del Feyenoord por segunda vez tras dejar su puesto como asistente técnico del Liverpool. (Fabrizio Romano en X), externo

El Bayer Leverkusen ha vuelto a contactar con el Rangers por su interés en el defensa central Emmanuel Fernández, pero hay otros clubes que también están muy interesados ​​en el jugador de 24 años, por el que el Rangers pide al menos 25 millones de libras. (TeamTalk), externo

Bailey Rice ha llegado a un acuerdo para renovar su contrato con el Rangers y lo firmará esta semana, a pesar del interés de Ajax, Schalke, Leeds United, Nottingham Forest y West Ham United por el centrocampista de 19 años. (Daily Record)