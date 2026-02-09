Según se informa, el Barcelona está planeando un movimiento audaz para el capitán del Tottenham, Cristian Romero, quien está listo para poner fin a su carrera en Londres al final de esta temporada, según los informes.

El central de 27 años ha mostrado una imagen frustrada en medio del desastroso desempeño de los Spurs en la Premier League bajo el mando de Thomas Frank, y el defensor recibió una tarjeta roja en la derrota por 2-0 ante el Manchester United el viernes.

Recientemente, Romero lanzó una indirecta velada a la jerarquía del Tottenham por no conseguir refuerzos adecuados en la ventana de enero, y ahora los informes sugieren que quiere asumir un nuevo desafío después de esta temporada.

Según el medio español Estadio Deportivo , tanto el Barcelona como el Atlético de Madrid están considerando seriamente fichar a Romero este verano.

El defensa tendrá un verano muy intenso, y es probable que esto implique un traspaso a LaLiga, según el informe. El Barcelona está interesado en ampliar su plantilla de centrales, mientras que Diego Simeone es el principal defensor del fichaje de Romero por el Atlético.

El Real Madrid también ha sido muy vinculado con Romero en los últimos meses, y sería otro club a tener en cuenta si decide dejar los Spurs.

El contrato de Romero con el Tottenham se extiende hasta 2029, ya que el jugador firmó una extensión el verano pasado, y el equipo londinense sin duda exigiría una tarifa enorme por su firma.

¿Quieres más noticias de última hora sobre fichajes de fuentes originales? Añade TEAMtalk como fuente preferida en Google a tu lista de favoritos para obtener noticias fiables.

El Tottenham exigirá una tarifa récord por Romero

El corresponsal de transferencias de TEAMtalk, Fraser Fletcher, reveló el 4 de febrero que Barcelona ve a Romero como un objetivo «serio» , mientras que el técnico del Atlético, Simeone, es de hecho un gran admirador.

Sin embargo, los Spurs no tienen ninguna intención de dejar que su capitán se marche a bajo precio.

Entendemos que el Tottenham exigirá un precio sustancial, con valoraciones previas sugeridas en el orden de £70-£80 millones (hasta €92,7 millones, $109,5 millones).

Esa sería una tarifa récord pagada por un defensor argentino, y Lisandro Martínez actualmente ostenta ese estatus luego de su transferencia por £57 millones (€66 millones, $78 millones) al Manchester United procedente del Ajax en el verano de 2022.

Los problemas financieros de Barcelona están bien documentados, por lo que probablemente necesitarían realizar algunas ventas importantes antes de poder permitirse fichar a Romero.

El Atlético también podría necesitar vender estrellas primero, y esa es una de las razones por las que una venta millonaria de Julián Álvarez al Arsenal o al Chelsea podría tener sentido.

Romero ha disputado 21 partidos de la Premier League con el Tottenham esta temporada, anotando cuatro goles en el proceso, por lo que sería muy difícil reemplazarlo si se fuera este verano.

Pero con al menos dos gigantes europeos rondando, se esperan ofertas en los próximos meses.