El Liverpool ha registrado un hito no deseado esta temporada, al conceder la mayor cantidad de goles al final de una sola temporada de la Premier League.

Dominik Szoboszlai anotó un fulgurante tiro libre, pero el Liverpool cayó derrotado ante el Manchester City , que también impidió que el Arsenal se acercara más al título de la Premier League . El gol de Bernardo Silva en el minuto 84 anuló brevemente el brillante tanto de Szoboszlai de 10 minutos antes.

En el tiempo añadido, Matheus Nunes fue derribado dentro del área por el portero del Liverpool , Alisson , lo que provocó que el árbitro Craig Pawson pitara penalti. Erling Haaland dio un paso al frente y convirtió con calma, marcando su 21.º gol de la temporada en la Premier League.

El Liverpool ha concedido cuatro goles de la victoria en el minuto 90 en partidos de la Premier League esta temporada, igualando el total más alto en una sola campaña.

Los Rojos se unen a la compañía no deseada de Watford (2017-18 y 2021-22), West Ham (2021-22) y Southampton (2024-25), lo que pone de relieve un patrón preocupante de colapsos en el final de los partidos.

Reflexionando sobre el impacto de la derrota ante el City, el exdefensa del Liverpool, Jamie Carragher, dijo: «Es una derrota dura. Si analizamos la liga para el Liverpool, parece que le queda un largo camino por recorrer para llegar a los cinco primeros puestos de la Champions League. Hay una brecha ahora. Se puede recuperar, pero el Liverpool tendrá que hacerlo bien en las dos competiciones de copa para salvar la temporada».

El entrenador de los Reds, Arne Slot, también se mostró decepcionado por el resultado. En declaraciones a Sky Sports tras el partido, el holandés declaró: «Otro gran partido Liverpool-Man City. Lo hemos visto muchísimas veces a lo largo de los años. Este fue otro, pero para nosotros, por supuesto, un resultado muy decepcionante».

«Ellos estuvieron más cómodos con el balón que nosotros en la primera mitad, pero eso no generó muchas ocasiones, aparte de Haaland en el primer minuto.

«Pero creo que en la segunda mitad fue todo lo contrario. Estaba esperando un gol. Cuando lo conseguimos, estaba esperando el segundo.

Pero en uno de los pocos momentos de la segunda parte en que estuvieron cerca de nuestra área, fue gol. Fue una pena para nosotros. Defendimos bien y jugamos bien, pero todos vimos lo que pasó en el tiempo añadido cuando nos marcaron el penalti.

Sobre si ve progreso en su equipo, Slot añadió: «Sabemos cómo está la clasificación. Pero también sabemos que quedan muchos partidos. Les dije a los jugadores, una vez más, que hoy demostraron de lo que son capaces».

«Definitivamente veo progresión, pero también sabemos que no quedan tantos partidos por jugar, por lo que no hay mucho margen de error.

En mi opinión, es otra ocasión en la que no recibimos lo que merecíamos. Puedo seguir diciéndolo, pero probablemente la gente se moleste. Intento analizar el partido de la forma más justa posible, y eso es lo que intento hacer ahora.