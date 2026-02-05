El partido Liverpool contra el Manchester City se ha convertido en uno de los más comerciales de la Premier League en las últimas temporadas.

Durante la era de Pep Guardiola y Jürgen Klopp, algunos de los mejores partidos jamás vistos en la primera división de Inglaterra se podían ver regularmente cuando los dos equipos se enfrentaban.

Las cosas han cambiado un poco desde la marcha de Klopp del Liverpool en 2024, y Guardiola no ha podido sacar lo mejor del City desde entonces.

Los dos últimos campeones de la Premier League se enfrentan una vez más el domingo y ambos miran al Arsenal como probable ganador del título.

Y antes del partido en Anfield , un hombre que estuvo en el último equipo del Arsenal en ganar la Premier League fue visto participando en la conferencia de prensa de Arne Slot.

Gilberto Silva visto en el campo de entrenamiento del Liverpool

Han pasado 22 largos años para los fanáticos del Arsenal desde que vieron a su legendario equipo de los «Invencibles» levantar la Premier League en 2004.

Había muchos jugadores icónicos dentro del equipo, con jugadores como Thierry Henry, Patrick Vieira y Dennis Bergkamp liderando el camino.

Fotografía de Ishant Chauhan/Hindustan Times vía Getty Images © Rousing the Kop (EE. UU.)

Entre ellos se encontraba el campeón mundial brasileño Gilberto Silva, que jugó 32 partidos durante la Premier League.

Curiosamente, a pesar de no tener afiliación a ninguno de los equipos, el periodista Paul Gorst vio a Gilberto asistiendo a la conferencia de prensa previa al partido de Slot el jueves.

En el Centro de Entrenamiento AXA, a las 9:00, Arne Slot estará presente. Gilberto Silva, leyenda del Arsenal y de Brasil, también está aquí esta mañana, escribió Gorst.

¿Por qué está Gilberto Silva en Liverpool?

No hubo más explicaciones ni sugerencias por parte de Gorst sobre por qué Gilberto estaba presente para ver a Slot previsualizar un gran partido para su equipo este domingo.

Sin embargo, el hombre de 49 años ha realizado regularmente trabajos como comentarista para medios como ESPN, y posiblemente aparecía en esa capacidad.

Pero incluso si ese fuera el caso, sigue siendo inusual que un experto aparezca en una conferencia de prensa.

Gorst tampoco especificó si Gilberto estaba en el paquete de prensa o aparecía en otro lugar de la sala mientras Slot hablaba.

Tal vez las cosas se aclaren, pero por ahora la presencia de la leyenda brasileña plantea más preguntas que respuestas.