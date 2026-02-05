El técnico del Rangers, Danny Rohl, se mostró «muy sorprendido» por las quejas de los aficionados del Rangers en la victoria por 5-1 sobre el Kilmarnock, que jugó con 10 hombres.

El equipo de Ibrox tuvo dificultades para sacar provecho del segundo lugar, Killie, después del gol inicial de penalti de James Tavernier tras la expulsión de Dom Thompson en el quinto minuto por negarle a Djeidi Gassama una oportunidad de gol.

El pitido del descanso provocó algunos abucheos de los aficionados locales antes de que los goles de Bojan Miovski, Andreas Skov Olsen (su primero para el club), Oliver Antman y Mikey Moore completaran una gran victoria, con Killie respondiendo a través de Greg Kiltie tras un error de Jack Butland.

La victoria colocó a los Rangers por encima del Celtic, cuyo partido en Aberdeen fue pospuesto, y a tres puntos del líder de la Premier League, el Hearts.

Rohl, que sustituyó a Russell Martin en octubre, dijo: «No puedo entender esto, debo decirlo.

Quiero mucho a nuestros fans, de verdad, pero hoy me sorprendí muchísimo. En las últimas semanas hablamos de «nosotros», de que «queremos estar juntos» y de que «necesitamos al público».

«Nos pusimos en ventaja desde el principio de la primera mitad y luego me sorprendí mucho, pero es mi trabajo darles a mis jugadores la sensación adecuada para este juego, la instrucción correcta.

«Lo que vimos es que ahora tenemos un banco fuerte, creo que esto es crucial.

«Algunos jugadores empiezan y todos saben que a veces los primeros 60 minutos son más difíciles que los últimos 30 minutos.

Algunos jugadores marcaron, queremos generar confianza, darles minutos. Es por eso que estoy muy orgulloso de mi grupo en este momento. No se trata de mí, se trata de mi grupo, porque merecen mucho reconocimiento por lo que hicieron.

«En algunos momentos olvidamos muy pronto y muy rápidamente en qué posición estábamos hace 10 semanas, y no fui yo, fue mi grupo que venía de una posición en la que estábamos atrás, de 14 (13) puntos abajo a tres puntos.

«Quizás esto merezca de vez en cuando un poco de energía positiva».