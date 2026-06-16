Marius Borg Høiby, el hijo de 29 años de la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, ha sido declarado culpable de dos cargos de violación y condenado a cuatro años de prisión.

Los tres jueces de la sala 250 del Tribunal de Distrito de Oslo lo absolvieron de otros dos cargos de violación, pero lo declararon culpable de muchos de los otros delitos de los que había sido acusado.

Høiby no estuvo presente en el tribunal para escuchar el veredicto por motivos de salud no especificados, pero participó en la sesión por videoconferencia.

La fiscalía había solicitado una pena de siete años y siete meses de prisión para Høiby. Sus abogados defensores habían pedido una pena menor de 18 meses y pueden apelar el veredicto.

Aunque Marius Borg Høiby no pertenece a la realeza, el juicio ha ensombrecido a la familia real en general. Su madre se casó con el príncipe heredero Haakon cuando él tenía cuatro años, y creció en el seno de la familia.

Mette-Marit está muy enferma a causa de una forma de fibrosis pulmonar y recientemente ha sido incluida en la lista de espera para un trasplante de pulmón.

Los abogados de su hijo han solicitado repetidamente su liberación de prisión para que pueda pasar tiempo con su madre debido al deterioro de su salud.

Tras el veredicto, el abogado defensor de Høiby, Petar Sekulic, solicitó nuevamente al tribunal su liberación. Si bien el tribunal de distrito de Oslo inicialmente concedió su libertad la semana pasada, la decisión fue revocada por el Tribunal Supremo.