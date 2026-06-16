El partido Reform UK afirma que, de ganar las próximas elecciones generales, gravaría con impuestos a las empresas que contraten a extranjeros para reducir las cotizaciones a la Seguridad Social (NI) que pagan los empleadores por sus empleados británicos.

El partido argumenta que esta medida obligaría a las empresas a dar «primero a los trabajadores británicos y luego a los inmigrantes» y a contratar a británicos desempleados.

El plan contempla un impuesto progresivo dirigido a los empleos peor remunerados, cuyos detalles completos se publicarán tras una consulta con las empresas.

El portavoz del Tesoro, Robert Jenrick, afirmó que esto pondría fin de una vez por todas a «la estafa de la mano de obra inmigrante barata».

Afirmó que, de ser elegido, el partido Reform reduciría el tipo de cotización a la Seguridad Social que pagan los empleadores sobre los salarios de sus trabajadores del 15% al ​​13,8%, revirtiendo así la subida introducida por el gobierno laborista el año pasado.

Pero la reversión solo se aplicaría a los empleados que sean ciudadanos británicos, manteniéndose la tarifa más alta para el personal extranjero, en una medida que el partido estima que costaría al Tesoro 11.200 millones de libras esterlinas.

En una rueda de prensa celebrada en Londres, no se comprometió a revertir por completo la subida de impuestos del Partido Laborista, ni a dar marcha atrás en su decisión de reducir el umbral a partir del cual los empleadores empiezan a pagar el impuesto.

Posteriormente, el partido especificó que utilizaría el dinero recaudado mediante este impuesto para reducir también los umbrales de entrada, y añadió que confiaba en que su nuevo impuesto recaudaría más que el coste previsto del recorte de las cotizaciones a la Seguridad Social.