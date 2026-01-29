La estrella del Liverpool, Hugo Ekitike, comparó en broma a Ryan Gravenberch con Marc Guehi después de que el holandés jugara como defensa central de los Rojos contra el Qarabag.

Ekitike no pudo resistirse a la broma después de que su compañero de los Reds se vio obligado a entrar en acción junto a Virgil van Dijk debido a una lesión y dolores de cabeza por la selección en Anfield.

Gravenberch se encontró en la defensa del Liverpool para el partido de la Champions League, asegurando su pase a octavos de final con una contundente victoria por 6-0 sobre el equipo azerbaiyano . Gravenberch quedó más atrás con Ibrahima Konate, aún ausente por motivos de salud, mientras que Joe Gomez sufrió otra lesión en la dramática derrota del sábado ante el Bournemouth.

Ekitike aprovechó la oportunidad para burlarse de su colega del Liverpool y, al hacerlo, mencionó a Guehi, un objetivo del Liverpool que terminó uniéndose al Manchester City este mes.

Gravenberch compartió una serie de imágenes en Instagram con el título: «Top 8», una referencia al Liverpool terminando entre los ocho primeros de la tabla de la Liga de Campeones.

Sus compañeros del Liverpool no tardaron en mostrarle su apoyo, mientras que Ekitike elogió su actuación y comentó: «¡Guehi! ! ! [emoji de llanto de risa]», informa el Liverpool Echo .

El futuro de Guehi, que estuvo a punto de fichar por el Liverpool el año pasado, se resolvió finalmente hace apenas unas semanas, cuando fichó por el City.

El Liverpool ha estado lidiando con una serie de lesiones en los últimos meses, empezando por Giovanni Leoni, quien sufrió una grave lesión de rodilla en su debut en septiembre, dejándolo fuera por el resto de la temporada.

Van Dijk y Konate han sido el dúo defensivo incondicional de los Rojos, con Gómez proporcionando una alternativa a pesar de luchar contra sus propios problemas de lesiones.

Konate ha estado ausente de los últimos tres partidos del Liverpool por motivos personales tras el fallecimiento de su padre. Con Gómez obligado a abandonar el campo en la primera parte contra el Bournemouth el sábado, el Liverpool afrontó la final de la Champions League con un solo defensa central.

Guehi, cuyo contrato expiraba en verano, había sido vinculado con un posible traspaso al Liverpool en enero. Sin embargo, el equipo de Pep Guardiola se apresuró a abordar sus propios problemas defensivos.

Reflexionando sobre su traslado al Noroeste, meses después de que su posible transferencia al Liverpool fracasara, Guehi dijo: «(La mudanza al Liverpool) estuvo muy cerca.

«Estuvo muy cerca. El examen médico ya estaba prácticamente hecho y luego lo cancelaron en el último minuto.

«Mi mentalidad es que lo que será, será. Sería un flaco favor para el Palace si actuara de cierta manera porque el club me lo ha dado todo.

«Lo mínimo que puedo hacer es ir a trabajar todos los días, callarme y mantener la cabeza baja. Creo que eso es lo más importante».