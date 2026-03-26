Las estadísticas de Mohamed Salah en el Liverpool son asombrosas.
Unos 435 partidos, 255 goles y 119 asistencias en todas las competiciones.
En la Premier League, 310 partidos, 189 goles y 92 asistencias. El cuarto máximo goleador y el jugador con más goles y asistencias combinados en la historia de la competición.
Lo que resulta verdaderamente asombroso es su constancia inquebrantable y su larga trayectoria.
A continuación, las estadísticas de Salah por temporada muestran un nivel increíble a lo largo de nueve años, especialmente si se tiene en cuenta la cantidad de partidos jugados y el nivel al que ha competido el Liverpool.
Su primer año en el club en 2017-18 y el dominio que les valió el título la temporada pasada son los aspectos más destacados, pero los 36 goles y asistencias combinados en 2019-20, la cifra más baja para una temporada completa, es un número con el que la mayoría de los jugadores soñarían.
Desde su llegada en 2017, Salah lidera la Premier League en goles, asistencias, tiros a puerta, ocasiones creadas en jugada y toques dentro del área rival.
Su creatividad es innegable, ocupando el séptimo puesto histórico en asistencias en la Premier League con 92.
Ha dominado la liga como pocos jugadores lo han hecho, y sus estadísticas están a la altura de las mejores de la historia del Liverpool.
Salah es el tercer máximo goleador histórico del Liverpool en todas las competiciones y el que más goles ha marcado en competiciones europeas.
Sus 52 goles son la mayor cantidad en Europa por un jugador para un solo club inglés, y la lista de jugadores que han marcado más goles en la Copa de Europa o la Liga de Campeones para un solo club incluye a: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Robert Lewandowski, Raúl, Thomas Müller y Alfredo Di Stéfano.