Las estadísticas de Mohamed Salah en el Liverpool son asombrosas.

Unos 435 partidos, 255 goles y 119 asistencias en todas las competiciones.

En la Premier League, 310 partidos, 189 goles y 92 asistencias. El cuarto máximo goleador y el jugador con más goles y asistencias combinados en la historia de la competición.

Lo que resulta verdaderamente asombroso es su constancia inquebrantable y su larga trayectoria.

A continuación, las estadísticas de Salah por temporada muestran un nivel increíble a lo largo de nueve años, especialmente si se tiene en cuenta la cantidad de partidos jugados y el nivel al que ha competido el Liverpool.

Su primer año en el club en 2017-18 y el dominio que les valió el título la temporada pasada son los aspectos más destacados, pero los 36 goles y asistencias combinados en 2019-20, la cifra más baja para una temporada completa, es un número con el que la mayoría de los jugadores soñarían.