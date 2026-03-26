Cameron McEvoy afirma que es «una locura» no haber recibido una recompensa económica por establecer un récord mundial en los 50 metros estilo libre masculino en el Abierto de China la semana pasada.

El australiano registró un tiempo de 20,88 segundos en Shenzhen, superando la marca de 20,91 que el brasileño César Cielo estableció hace 17 años durante la era de los «supertrajes» de natación.

McEvoy, de 31 años, afirmó que el «camino más difícil» hacia su histórica victoria contrastaba enormemente con la bonificación de 1 millón de dólares (745.000 libras esterlinas) prometida a los nadadores si batían el récord mundial de 50 metros estilo libre en los Juegos Mejorados.

En los Juegos inaugurales, que se celebrarán en Las Vegas en mayo, los atletas podrán consumir sustancias dopantes prohibidas bajo supervisión médica.

«Es una locura pensar que por conseguir un récord mundial sin traje y sin consumir sustancias dopantes, como atleta limpio, la bonificación sea de cero dólares», dijo McEvoy.

World Aquatics sí otorga premios a los atletas que baten récords, pero debido a que el Abierto de China no fue organizado por el organismo rector, no se autorizaron bonificaciones.

Los atletas reciben 30.000 dólares (22.200 libras esterlinas) por récords mundiales en el Campeonato Mundial de Natación, 25.000 dólares (18.600 libras esterlinas) por récords mundiales en el Campeonato Mundial de Natación y 10.000 dólares (7.500 libras esterlinas) por récords en competiciones de la Copa del Mundo; todos estos eventos están sancionados por el organismo rector.