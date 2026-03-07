La gira por Australia estuvo plagada de errores dentro y fuera del campo.

Se acusó a Inglaterra de no haber realizado una preparación adecuada y de haber jugado sólo un partido de preparación contra los England Lions en un estadio del club en Perth antes de la primera prueba.

A pesar del incidente de Brook, ocurrido la víspera del tercer partido internacional de un día contra Nueva Zelanda en Wellington, antes de la serie Ashes, el consumo de alcohol de Inglaterra en Australia fue objeto de escrutinio. El abridor, Ben Duckett, fue grabado en video por un miembro del público, aparentemente ebrio durante unas vacaciones a mitad de la serie en Noosa.

Sin un entrenador de campo especializado, los esfuerzos de Inglaterra en la serie de pruebas se vieron gravemente obstaculizados por atrapadas fallidas.

Desde la gira por Australia, Inglaterra ha contratado al entrenador de fildeo Carl Hopkinson para parte del Mundial y su gira de pelota blanca por Sri Lanka. También ha impuesto un toque de queda a medianoche a jugadores y personal.

Luke Wright ha dejado su puesto como seleccionador nacional de los equipos masculinos, aunque esa fue una decisión personal más que relacionada con las Ashes.

Las conversaciones entre la ECB y Cricket Australia han dado como resultado la posibilidad de que ambas juntas acuerden mejores arreglos para la preparación de futuras series Ashes en ambos países.

Y el BCE planea realizar un nuevo nombramiento no ejecutivo en su junta directiva con el fin de impulsar la experiencia en cricket.

En Australia, el capitán de prueba, Ben Stokes, mostró su apoyo a McCullum, quien tiene contrato hasta el otoño de 2027.

Ese apoyo fue repetido por Brook el jueves, quien dijo que McCullum debería permanecer «al 125%» a cargo.

«He dicho muchas veces que es el mejor entrenador que he tenido», dijo Brook. «Nuestra colaboración ha sido buena durante toda la competición y desde que tomé el mando. Ojalá siga así por mucho tiempo».