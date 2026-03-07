Jodie Marsh ha dicho que los críticos que atacan su santuario de animales en línea le han hecho la vida «un infierno».
«Es por quién soy. Es prejuicio y discriminación contra mí», dijo Marsh sobre la animosidad dirigida hacia ella, que incluye acusaciones de deficiente bienestar animal.
Habló con la BBC después de haber ganado una batalla legal contra el Consejo del Distrito de Uttlesford en junio , después de que le negaran una licencia para animales salvajes.
La mujer de 47 años apareció en la serie de ITV Essex Wives en 2002 y se convirtió en un rostro habitual en los periódicos sensacionalistas.
Pero un juez del Tribunal de Magistrados de Chelmsford revocó esta decisión, afirmando que el consejo ignoró la evidencia que demostraba que Marsh era un guardián adecuado.
Ella ya cuidaba alpacas, emús y reptiles en el sitio privado de 3,5 acres (1,4 hectáreas), lo que ha atraído críticas de otros aldeanos.
El juez de distrito Christopher Williams dijo que había «considerable animosidad» entre todos los involucrados.
Una solicitud de Libertad de Información, presentada por la BBC, ha revelado que la autoridad local gastó £34,323 en el caso, incluyendo £19,641 que se le ordenó pagar a Marsh en costos.
«Creo que es repugnante que hayan gastado ese dinero en mí, absolutamente repugnante», dijo Marsh.
«Todos ellos necesitan ser despedidos, todos los de Uttlesford. Son totalmente incompetentes.»
Las personas que hicieron campaña contra Fripps Farm asistieron a varias audiencias para expresar su oposición a que Marsh mantenga animales.
Ella afirmó que desde el fallo judicial, los «trolls» estaban usando inteligencia artificial para crear videos de sus animales luciendo enfermos y publicarlos en línea.
Marsh dijo que el impacto de ser «vilipendiada» en línea y en persona había hecho de su vida un «infierno».
«De hecho, me ha vuelto suicida. Tuve que ir al médico, realmente suicida y llorando desconsoladamente», dijo, revelando que le habían recetado antidepresivos.
«Me duele mentalmente porque simplemente no puedo soportar el nivel de trolling.
«Así es como te hacen sentir cuando lo único que intentas hacer es ayudar a los animales».
Durante el juicio, el juez criticó al consejo por ofrecer «opiniones completamente contradictorias» sobre Marsh.
También cuestionó por qué la autoridad dijo que los lémures serían demasiado ruidosos, a pesar de que sus expertos admitieron que esto era «imposible de medir».
Reflexionando sobre esto, Marsh le dijo a la BBC que creía que el comité de planificación tenía una agenda en su contra, una consecuencia que, según ella, se debía a que tenía «la casa más grande del pueblo».
«Me odian por eso», dijo. «Creo que les he herido el orgullo».
Parte de la oposición contra Marsh, tanto del consejo como de sus críticos en línea, se centró en que ella llevó un suricato al pub y compartió la cama con él.
Al prestar declaración ante el tribunal, Andrew Bonham, el principal funcionario de salud ambiental del consejo, dijo que «el carácter de la Sra. Marsh» fue tomado en consideración por los concejales al rechazar su solicitud.
Dijo en la audiencia que permitir que Marsh mantuviera los lémures habría atraído una avalancha de quejas y la acusó de no permitir que se tomaran lecturas de ruido.
Una portavoz del consejo dijo a la BBC que la decisión de negarle la licencia «siguió un proceso de consejo debidamente constituido» por concejales electos, «basado en una serie de pruebas presentadas».
Agregó que la autoridad tenía el deber legal de ocuparse de la apelación de Marsh, un proceso que, según dijo, requería un gasto inevitable.
Marsh dijo que le dolió escuchar preocupaciones sobre Fripps Farm ya que había sido el sueño de su vida.
«Sólo entré al mundo del espectáculo para intentar ganar suficiente dinero para fundar un santuario para animales», afirmó.
«Conduzco una Harley-Davidson; solía sacarme los pechos para ganarme la vida; fui stripper; era la chica más fiestera de Londres.
«Ahora solo soy una rescatadora de animales. Vivo todos los días con ropa vieja y sin maquillaje, cubierta de excrementos de animales.