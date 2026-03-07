Los críticos de mi Rebelión en la granja me han hecho la vida imposible – Jodie Marsh

Los críticos de mi Rebelión en la granja me han hecho la vida imposible – Jodie Marsh

Jodie Marsh ha dicho que los críticos que atacan su santuario de animales en línea le han hecho la vida «un infierno».

«Es por quién soy. Es prejuicio y discriminación contra mí», dijo Marsh sobre la animosidad dirigida hacia ella, que incluye acusaciones de deficiente bienestar animal.

Habló con la BBC después de haber ganado una batalla legal contra el Consejo del Distrito de Uttlesford en junio , después de que le negaran una licencia para animales salvajes.

La mujer de 47 años apareció en la serie de ITV Essex Wives en 2002 y se convirtió en un rostro habitual en los periódicos sensacionalistas.

Pero un juez del Tribunal de Magistrados de Chelmsford revocó esta decisión, afirmando que el consejo ignoró la evidencia que demostraba que Marsh era un guardián adecuado.

Lauren Carter/BBC Jodie Marsh está de pie a la derecha, mirando a la cámara con una sonrisa. Tiene el pelo rubio recogido en una cola de caballo y lleva una sudadera negra con capucha. Está de pie junto a un burro blanco que le sujeta la cabeza.Lauren Carter/BBC
Un juez dijo que Marsh era «apasionada por el cuidado y el tratamiento» de sus animales.

Ella ya cuidaba alpacas, emús y reptiles en el sitio privado de 3,5 acres (1,4 hectáreas), lo que ha atraído críticas de otros aldeanos.

El juez de distrito Christopher Williams dijo que había «considerable animosidad» entre todos los involucrados.

Una solicitud de Libertad de Información, presentada por la BBC, ha revelado que la autoridad local gastó £34,323 en el caso, incluyendo £19,641 que se le ordenó pagar a Marsh en costos.

«Creo que es repugnante que hayan gastado ese dinero en mí, absolutamente repugnante», dijo Marsh.

«Todos ellos necesitan ser despedidos, todos los de Uttlesford. Son totalmente incompetentes.»

Tres manifestantes se congregaron frente al Juzgado de Paz de Chelmsford antes de una de las audiencias de Jodie Marsh. Llevaban una pancarta con imágenes de varios animales.Medios de comunicación de PA
Las personas que protestaban contra el santuario de animales de Marsh acudieron al tribunal en Chelmsford.

Las personas que hicieron campaña contra Fripps Farm asistieron a varias audiencias para expresar su oposición a que Marsh mantenga animales.

Ella afirmó que desde el fallo judicial, los «trolls» estaban usando inteligencia artificial para crear videos de sus animales luciendo enfermos y publicarlos en línea.

Marsh dijo que el impacto de ser «vilipendiada» en línea y en persona había hecho de su vida un «infierno».

«De hecho, me ha vuelto suicida. Tuve que ir al médico, realmente suicida y llorando desconsoladamente», dijo, revelando que le habían recetado antidepresivos.

«Me duele mentalmente porque simplemente no puedo soportar el nivel de trolling.

«Así es como te hacen sentir cuando lo único que intentas hacer es ayudar a los animales».

PA Media: Un lémur de cola anillada posado en una rama. Tiene pelaje gris y marrón y una cola con rayas blancas y negras.Medios de comunicación de PA
La disputa legal se centró en los esfuerzos de Marsh por adoptar ocho lémures de cola anillada.

Durante el juicio, el juez criticó al consejo por ofrecer «opiniones completamente contradictorias» sobre Marsh.

También cuestionó por qué la autoridad dijo que los lémures serían demasiado ruidosos, a pesar de que sus expertos admitieron que esto era «imposible de medir».

Reflexionando sobre esto, Marsh le dijo a la BBC que creía que el comité de planificación tenía una agenda en su contra, una consecuencia que, según ella, se debía a que tenía «la casa más grande del pueblo».

«Me odian por eso», dijo. «Creo que les he herido el orgullo».

Medios de PA. Jodie Marsh, más joven, fotografiada en 2003. Tiene las manos detrás de la cabeza, sujetando su cabello rubio hacia atrás. Sonríe y viste un chaleco de cuero marrón.Medios de comunicación de PA
A principios de la década de 2000, las fotografías de Marsh se publicaban a menudo en las llamadas «revistas para chicos».

Parte de la oposición contra Marsh, tanto del consejo como de sus críticos en línea, se centró en que ella llevó un suricato al pub y compartió la cama con él.

Al prestar declaración ante el tribunal, Andrew Bonham, el principal funcionario de salud ambiental del consejo, dijo que «el carácter de la Sra. Marsh» fue tomado en consideración por los concejales al rechazar su solicitud.

Dijo en la audiencia que permitir que Marsh mantuviera los lémures habría atraído una avalancha de quejas y la acusó de no permitir que se tomaran lecturas de ruido.

Una portavoz del consejo dijo a la BBC que la decisión de negarle la licencia «siguió un proceso de consejo debidamente constituido» por concejales electos, «basado en una serie de pruebas presentadas».

Agregó que la autoridad tenía el deber legal de ocuparse de la apelación de Marsh, un proceso que, según dijo, requería un gasto inevitable.

Lauren Carter/BBC Jodie Marsh viste una sudadera con capucha negra, arruga su cara y sonríe mientras un perro negro le lame la oreja.Lauren Carter/BBC
Marsh insistió en que trabajar en el santuario de animales era su verdadera personalidad.

Marsh dijo que le dolió escuchar preocupaciones sobre Fripps Farm ya que había sido el sueño de su vida.

«Sólo entré al mundo del espectáculo para intentar ganar suficiente dinero para fundar un santuario para animales», afirmó.

«Conduzco una Harley-Davidson; solía sacarme los pechos para ganarme la vida; fui stripper; era la chica más fiestera de Londres.

«Ahora solo soy una rescatadora de animales. Vivo todos los días con ropa vieja y sin maquillaje, cubierta de excrementos de animales.

