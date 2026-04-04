El técnico del QPR, Julien Stephan, afirmó que la forma y el estilo de la victoria de su equipo por 2-1 sobre el Watford fueron más satisfactorios que la goleada por 6-1 sufrida ante el Portsmouth en su último partido en casa.

«Si tuviera que comparar los dos partidos, prefiero este al de Portsmouth, aunque el marcador sea solo de 2-1», dijo el francés tras la victoria en Loftus Road.

«Para mí, no hay comparación entre cómo jugamos hoy, tanto en defensa como en ataque. Prefiero este partido.»

«Merecíamos ganar el partido contra el Portsmouth, pero probablemente no por 6-1.»

«Si seguimos jugando como hoy, tendremos más posibilidades de conseguir más puntos.»