Los indios se preparan para el verano, con temperaturas que se prevé superen los 45 °C en algunas zonas del país. Sin embargo, la guerra con Irán ya está poniendo en aprietos a la industria india del agua embotellada, valorada en 6.000 millones de dólares, ya que los fabricantes tienen dificultades para acceder a materias primas esenciales.

El mes pasado, Bisleri, líder del mercado , aumentó sus precios un 11% , encareciendo una caja de 12 botellas de un litro en 24 rupias (0,26 dólares; 0,20 libras esterlinas). Marcas como Bailley y Clear Premium Water también han subido sus precios, según informó la agencia de noticias Reuters.

Según un estudio de Data for India, alrededor del 15 % de los hogares urbanos y el 6 % de los hogares rurales dependen del agua embotellada para su consumo. El agua embotellada es cara, sobre todo para las personas que viven en zonas rurales. Sin embargo, el acceso al agua potable sigue siendo un reto en muchas partes de la India, especialmente en verano, debido a factores como la escasez de agua, la contaminación de las aguas subterráneas y las deficiencias en la infraestructura.

Las marcas y los fabricantes de botellas advierten que una guerra prolongada podría encarecer excesivamente un producto básico para muchos indios. Aproximadamente el 20 % del petróleo y el gas natural licuado del mundo suele transitar por el estrecho de Ormuz, que ahora está casi completamente bloqueado por Irán. La interrupción del transporte marítimo mundial ha disparado los precios internacionales del combustible.

India, que depende en gran medida de las importaciones de petróleo y gas para satisfacer la demanda interna, está sintiendo la presión.

Vijaysinh Dubbal, presidente de la Asociación de Fabricantes de Agua Embotellada de Maharashtra, explica que la principal razón por la que el agua embotellada —que se vende mayoritariamente en botellas de plástico— se ha encarecido es el aumento vertiginoso del precio del petróleo crudo. El precio del barril de petróleo crudo Brent alcanzó brevemente los 119 dólares (90 libras esterlinas) a principios de esta semana , cerca de su máximo desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán.

El petróleo crudo se utiliza para fabricar gránulos de resina de tereftalato de polietileno (PET), que se calientan y se pasan por moldes para crear preformas de PET. Estas preformas, que parecen tubos de ensayo de plástico, se venden a marcas y fabricantes de botellas para que les den forma y las conviertan en botellas de plástico del tamaño y la forma deseados.

«El costo de las preformas ha aumentado de 115 rupias por kg a alrededor de 180 rupias por kg. También hay escasez en el suministro de preformas», dice Dubbal, y agrega que aproximadamente el 20% de las plantas de fabricación de botellas en el estado de Maharashtra han cerrado temporalmente sus operaciones.