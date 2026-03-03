Cientos de personas han sido despedidas y docenas de bares han cerrado después de que la empresa de cerveza artesanal Brewdog entrara en administración.
AlixPartners dijo que había habido un «interés significativo» en la compañía, pero que no había recibido ninguna oferta que hubiera preservado a Brewdog en su totalidad.
«Lamentablemente, un total de 38 bares en el Reino Unido cerrarán con efecto inmediato, lo que provocará 484 despidos», dijeron los administradores.
Los 18 bares franquiciados de BrewDog en el Reino Unido y a nivel internacional continuarán operando.
Tilray, que ya posee varias marcas de cerveza artesanal estadounidenses, describió el acuerdo como una oportunidad importante de crecimiento en el Reino Unido y los mercados internacionales.
Las dos empresas todavía están negociando un acuerdo sobre los activos de Brewdog en Estados Unidos y Australia.
La división alemana de Brewdog, que incluye una cervecería y un bar en Berlín, no se incluyó en la venta y será liquidada.
Brewdog, fundada por los amigos James Watt y Martin Dickie en 2007, tiene cuatro cervecerías y alrededor de 100 pubs en todo el mundo.
En las últimas semanas se han suscitado inquietudes sobre lo que podría pasar con los pequeños inversores de la empresa en caso de venta.
En 2009, la empresa lanzó un programa de recaudación de fondos llamado Equity for Punks.
Alrededor de 200.000 personas aportaron dinero al programa, que ofrecía una participación en la empresa, descuentos y beneficios.
Los inversores normalmente gastaban alrededor de £500 en acciones que costaban entre £20 y £30 cada una, aunque otros invertían sumas mayores.
Se dice que Equity for Punks, antes de cerrar su puerta a nuevos inversores en 2021, recaudó 75 millones de libras que se utilizaron para expandir el negocio y convertirlo en una marca internacional.
En 2017, la firma de capital estadounidense TSG Consumer Partners adquirió una participación del 22% en Brewdog.
Pero a diferencia de los accionistas «ordinarios» de Equity for Punks, a TSG se le dieron «acciones preferentes».
Eso significaba que si se vendía Brewdog, TSG sería el primero en la cola para recuperar su inversión más cualquier retorno adeudado, posiblemente dejando poco o nada para los pequeños inversores.
Algunas de estas personas predijeron correctamente que sus acciones perderían «todo valor» .
Pérdidas de empleo y recortes
El mes pasado, la compañía detuvo la producción de las marcas de ginebra y vodka en su destilería de Ellon, Aberdeenshire.
A principios de 2025 anunció el cierre de 10 bares en todo el Reino Unido, incluido su pub insignia en Aberdeen.
La empresa empleaba a unas 1.400 personas.
Cuando se fundó en Aberdeenshire, la empresa se presentó como un rival rebelde frente a una industria cervecera británica que consideraba estirada y corporativa.
Pero en 2024, la empresa enfrentó una reacción violenta después de revelar que ya no contrataría personal nuevo con el salario mínimo real , y en su lugar pagaría el salario mínimo legal más bajo.
Un documental de la BBC Escocia también destacó las acusaciones sobre el comportamiento del exdirector ejecutivo James Watt. Esto motivó una queja ante el organismo regulador de radiodifusión, Ofcom, pero posteriormente fue rechazada .
Dickie dejó la compañía el año pasado, diciendo que tomó la decisión por razones personales.