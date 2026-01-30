‘Cuenta regresiva para la conflagración’ y ‘Restaurar las calles principales o perder las elecciones’

El titular de la portada del Mail dice: "Cuenta regresiva para la conflagración".
Muchos periódicos han publicado titulares sobre Irán, como el Mail, que declara: «Cuenta regresiva para la conflagración». Afirma que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha lanzado una «amenaza escalofriante» contra la nación de Oriente Medio, exigiendo que el ayatolá llegue a un acuerdo nuclear o «se enfrentará a una ofensiva militar abrumadora». Teherán afirma que cualquier ataque contra Irán se consideraría un «acto de guerra», informa el Mail.
El titular de la portada del Guardian dice: "El tiempo se acaba, dice Trump mientras la armada estadounidense se dirige hacia Irán".
The Guardian escribe que una armada estadounidense «se dirige hacia Irán» y señala que está «preparada para cumplir su misión rápidamente, con celeridad y violencia si es necesario», según la publicación de Trump en Truth Social. El «declive de las calles comerciales británicas» también ocupa un lugar destacado en la portada, y una nueva investigación de la Universidad de Southampton indica que el Partido Laborista debe abordar el problema o correr el riesgo de ser arrastrado por una ola de descontento.
El titular de la portada del i Paper dice: "Ultimátum nuclear: abandonen el programa de armas o una 'armada masiva' bombardeará Irán, amenaza EE.UU. al Ayatolá".
La situación que se está desarrollando en Irán ha sido calificada de «ultimátum nuclear» por el i Paper, que informa que la gente está huyendo de Teherán ante la inminente amenaza de un ataque. El ministro de Asuntos Exteriores iraní ha declarado que las fuerzas armadas están listas para responder con contundencia a la agresión.
El titular de la portada del Telegraph dice: "Starmer: Utilice el TEDH para investigar a las tropas británicas".
El primer ministro Sir Keir Starmer protagoniza el artículo principal del Daily Telegraph, que afirma que pidió que se invocaran las leyes europeas de derechos humanos para investigar a los soldados británicos en Irak, en un libro publicado por el «abogado deshonrado» Phil Shiner. El artículo es la continuación de la portada del periódico de ayer, que reveló la participación de Sir Keir en un caso judicial histórico en 2007. Un portavoz del número 10 afirmó que el primer ministro asistió al tribunal en cuestiones de derecho, pero no defendió a ninguna de las partes. «El primer ministro no participó en el caso posterior, visto en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos», declaró el portavoz, y añadió que las acusaciones eran una «tergiversación desesperada y deliberada».
El titular de la portada del Times dice: "El Primer Ministro archiva un nuevo plan para revisar los beneficios".
«El primer ministro archiva un nuevo plan para reformar las prestaciones sociales», afirma el Times, que informa que Sir Keir ha vetado los planes para un nuevo intento de reformar el sistema de bienestar del Reino Unido. Este año se presentarán dos informes sobre el estado del bienestar, pero se espera que ambos requieran legislación. Esta última decisión del primer ministro hace improbable una reforma del sistema de bienestar antes de las próximas elecciones, según el periódico.
El titular de la portada del Financial Times dice: "Las mineras aumentan su valor en 476.000 millones de dólares después de que las tensiones globales hicieran subir los precios de los metales".
Las mayores empresas mineras del mundo han sumado casi medio billón de dólares a sus valoraciones este año, según el Financial Times. El periódico señala que entre las mayores ganadoras se encuentran Rio Tinto y Glencore, así como BHP, que cotiza en la bolsa de Sídney, y la china Zijin Mining.
El titular de la portada del Sun dice: "Letby: El mayor error judicial de este siglo".
Un policía retirado declaró al Sun que cree que la enfermera Lucy Letby es inocente y que su condena podría ser «el mayor error judicial de este siglo». Letby cumple actualmente 15 cadenas perpetuas por el asesinato de siete bebés y el intento de asesinato de otros siete.
El titular de la portada del Metro dice: "Un ganador de la lotería creó un imperio de drogas valuado en 228 millones de libras".
El Metro informa que un ganador de lotería británico ha sido encarcelado por construir un «imperio de la droga» valorado en 228 millones de libras. El periódico afirma que el hombre, de 80 años, ganó 2,4 millones de libras en 2010.
El titular de la portada del Star dice: "Gasta como Beckham".
«Gástalo como Beckham», dice el Star, fijando el precio de un vino que aparece en la publicación de Instagram de Brooklyn Beckham en £80.000.

La amenaza de Donald Trump a Irán ocupa casi todas las portadas. «Cuenta regresiva para la conflagración», titula el Daily Mail . The Guardian afirma que la amenaza de una guerra entre Estados Unidos e Irán «parece estar más cerca» tras la advertencia del presidente. Según el Daily Mirror , se dice que está «considerando objetivos, incluyendo depósitos de armas y miembros de la Guardia Revolucionaria». The i Paper afirma haber tenido conocimiento de que «los iraníes están huyendo» de la capital. La portada del Financial Times muestra la imagen de un cartel «antiamericano» en Teherán. Parece mostrar explosiones en la cubierta de un portaaviones, con el lema «si siembras vientos, cosecharás tempestades».

Muchos periódicos cubren el viaje de Sir Keir Starmer a China. The Sun se centra en un acuerdo diseñado para cortar el flujo desde China de piezas de barco y motores utilizados por los migrantes para cruzar el Canal de la Mancha, y Sir Keir afirma que «cortará el suministro en origen». The Express es mordaz en su análisis de la reunión del primer ministro con el presidente Xi Jinping. Describe el encuentro de Sir Keir con «uno de los líderes más poderosos del mundo» como el «mayor desajuste de nuestro tiempo». Pero el editorial de The Mirror afirma que el primer ministro «tiene razón al interactuar» con China, mediante una «diplomacia madura» que implica «hacer negocios sin vender el alma».

The Times afirma que Sir Keir ha vetado los planes para un nuevo intento de modificar el sistema de prestaciones, ya que el Número 10 busca evitar otro enfrentamiento con los parlamentarios laboristas. El periódico afirma que el Departamento de Trabajo y Pensiones no ha logrado incluir sus proyectos de ley en el Discurso del Rey, que establece la agenda legislativa del gobierno. Sin embargo, las autoridades afirman que aún no se han tomado decisiones definitivas sobre su contenido.

El ministro de Inversiones, Lord Stockwood, declaró al Financial Times que se está debatiendo en el gobierno la introducción de una renta básica universal para los trabajadores de sectores que probablemente serán aniquilados por la inteligencia artificial. Afirma al periódico que es necesario «pensar con mucho cuidado» sobre cómo «aterrizar suavemente» las industrias que desaparecen.

