La amenaza de Donald Trump a Irán ocupa casi todas las portadas. «Cuenta regresiva para la conflagración», titula el Daily Mail . The Guardian afirma que la amenaza de una guerra entre Estados Unidos e Irán «parece estar más cerca» tras la advertencia del presidente. Según el Daily Mirror , se dice que está «considerando objetivos, incluyendo depósitos de armas y miembros de la Guardia Revolucionaria». The i Paper afirma haber tenido conocimiento de que «los iraníes están huyendo» de la capital. La portada del Financial Times muestra la imagen de un cartel «antiamericano» en Teherán. Parece mostrar explosiones en la cubierta de un portaaviones, con el lema «si siembras vientos, cosecharás tempestades».
Muchos periódicos cubren el viaje de Sir Keir Starmer a China. The Sun se centra en un acuerdo diseñado para cortar el flujo desde China de piezas de barco y motores utilizados por los migrantes para cruzar el Canal de la Mancha, y Sir Keir afirma que «cortará el suministro en origen». The Express es mordaz en su análisis de la reunión del primer ministro con el presidente Xi Jinping. Describe el encuentro de Sir Keir con «uno de los líderes más poderosos del mundo» como el «mayor desajuste de nuestro tiempo». Pero el editorial de The Mirror afirma que el primer ministro «tiene razón al interactuar» con China, mediante una «diplomacia madura» que implica «hacer negocios sin vender el alma».
The Times afirma que Sir Keir ha vetado los planes para un nuevo intento de modificar el sistema de prestaciones, ya que el Número 10 busca evitar otro enfrentamiento con los parlamentarios laboristas. El periódico afirma que el Departamento de Trabajo y Pensiones no ha logrado incluir sus proyectos de ley en el Discurso del Rey, que establece la agenda legislativa del gobierno. Sin embargo, las autoridades afirman que aún no se han tomado decisiones definitivas sobre su contenido.
El ministro de Inversiones, Lord Stockwood, declaró al Financial Times que se está debatiendo en el gobierno la introducción de una renta básica universal para los trabajadores de sectores que probablemente serán aniquilados por la inteligencia artificial. Afirma al periódico que es necesario «pensar con mucho cuidado» sobre cómo «aterrizar suavemente» las industrias que desaparecen.