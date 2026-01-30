El primer ministro Sir Keir Starmer protagoniza el artículo principal del Daily Telegraph, que afirma que pidió que se invocaran las leyes europeas de derechos humanos para investigar a los soldados británicos en Irak, en un libro publicado por el «abogado deshonrado» Phil Shiner. El artículo es la continuación de la portada del periódico de ayer, que reveló la participación de Sir Keir en un caso judicial histórico en 2007. Un portavoz del número 10 afirmó que el primer ministro asistió al tribunal en cuestiones de derecho, pero no defendió a ninguna de las partes. «El primer ministro no participó en el caso posterior, visto en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos», declaró el portavoz, y añadió que las acusaciones eran una «tergiversación desesperada y deliberada».