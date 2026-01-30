Serena Williams se ha negado a descartar volver al tenis profesional después de presentar recientemente la documentación necesaria.

Williams, que ganó 23 títulos individuales de Grand Slam, se retiró después del Abierto de Estados Unidos de 2022.

En diciembre, la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) confirmó a BBC Sport que el jugador de 44 años estaba nuevamente en la lista de jugadores registrados para el grupo de pruebas de drogas.

En ese momento, la estadounidense dijo que «no volvería», pero durante una entrevista en el programa Today Show del miércoles, Williams no descartó volver a la cancha.

«No lo sé, simplemente voy a ver qué pasa», dijo Williams.

La entrevistadora Savannah Guthrie presionó a Williams aún más, diciendo «para mí eso es un tal vez», y la siete veces campeona de Wimbledon dijo «no es un tal vez».