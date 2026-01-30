Serena Williams se ha negado a descartar volver al tenis profesional después de presentar recientemente la documentación necesaria.
Williams, que ganó 23 títulos individuales de Grand Slam, se retiró después del Abierto de Estados Unidos de 2022.
En diciembre, la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) confirmó a BBC Sport que el jugador de 44 años estaba nuevamente en la lista de jugadores registrados para el grupo de pruebas de drogas.
En ese momento, la estadounidense dijo que «no volvería», pero durante una entrevista en el programa Today Show del miércoles, Williams no descartó volver a la cancha.
«No lo sé, simplemente voy a ver qué pasa», dijo Williams.
La entrevistadora Savannah Guthrie presionó a Williams aún más, diciendo «para mí eso es un tal vez», y la siete veces campeona de Wimbledon dijo «no es un tal vez».
El regreso de Williams sería genial – Sabalenka
‘Jugar de nuevo con Venus puede ser un factor motivador’
Williams se mostró evasiva y juguetona en su aparición en el programa Today, pero la falta de negación puede interpretarse como que la idea de un regreso se ha cristalizado en su mente.
La sugerencia de que tal vez nunca haya abandonado el grupo de pruebas de drogas fue un clásico de Williams: fue descaradamente hipócrita.
La lista de la ITIA se ha actualizado una vez desde octubre, y la lista de diciembre todavía incluía su nombre.
Williams ni siquiera sería la miembro mayor de su familia en el circuito si regresa. Venus tiene 45 años y la posibilidad de jugar dobles con su hermana por última vez podría ser la motivación de Serena.
Pero para la respuesta definitiva, tendrán que estar atentos. Se ha despertado el interés, y el final de temporada podría estar aún lejos.