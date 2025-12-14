Estados Unidos levantó las sanciones contra un juez brasileño que dirigió las investigaciones sobre Jair Bolsonaro, días después de que un proyecto de ley que reduciría la pena de cárcel del expresidente superara un importante obstáculo.

Bolsonaro está cumpliendo una condena de 27 años por planear un golpe de Estado después de perder las elecciones de 2022, pero su mandato se reduciría a menos de tres años según una medida impulsada por legisladores conservadores.

El presidente Donald Trump ha descrito previamente la investigación sobre Bolsonaro como una «caza de brujas», y el juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, fue incluido en una lista de sanciones estadounidenses en julio.

Esas sanciones se levantaron el viernes cuando la administración Trump acogió con satisfacción la perspectiva de que se redujera la sentencia de Bolsonaro.

El polémico esfuerzo legislativo para reducir la sentencia del ex presidente brasileño aún necesita ser aprobado por los senadores después de ganar el respaldo de los legisladores en la Cámara Baja.

Luego tendría que ser promulgada por el rival de Bolsonaro, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lo que potencialmente generaría un tenso enfrentamiento.

Un alto funcionario de la administración Trump dijo que mantener las sanciones contra el alto juez brasileño habría sido «inconsistente con los intereses de la política exterior de Estados Unidos».

En un artículo publicado en X, el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, dijo: «Estados Unidos ha expresado constantemente su preocupación por los esfuerzos de utilizar el proceso legal para convertir en armas las diferencias políticas en Brasil y, por lo tanto, acoge con satisfacción el proyecto de ley aprobado por la cámara baja del Congreso brasileño como un primer paso para abordar estos abusos.

«Por fin estamos viendo el comienzo de un camino para mejorar nuestras relaciones».

La ministra de Relaciones Institucionales de Brasil, Gleisi Hoffmann, elogió el levantamiento de las sanciones contra el juez de Moraes como una victoria para Brasil y Lula.

El juez había dirigido la investigación sobre las acusaciones de que Bolsonaro y sus aliados planearon un golpe de Estado después de que perdió las elecciones de 2022.

En una orden ejecutiva a principios de este año, la Casa Blanca alegó que el juez de Moraes «abusó de su autoridad judicial para atacar a opositores políticos».

Trump aumentó los aranceles a Brasil en ese mismo orden.

Ha habido señales de que las tensiones entre Trump y Lula han estado disminuyendo en las últimas semanas; el presidente estadounidense dijo que tuvo una «gran» llamada telefónica con Lula sobre comercio a principios de este mes.