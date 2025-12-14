Cuando Clare Jones publicó en Facebook pidiendo tarjetas navideñas adicionales para que su última Navidad fuera «súper especial», nunca esperó miles de respuestas.

A la madre de tres hijos le diagnosticaron cáncer de intestino en mayo de 2022, pero recientemente le dijeron que su quimioterapia ya no respondía y que le quedaban unos 10 meses de vida.

«Soy una persona sencilla a la que le gustan las cosas sencillas», dijo Clare en su publicación, y agregó: «Me encantan las tarjetas navideñas. Me encantaría tener muchas tarjetas este año».

«Entonces te pido amablemente, cuando estés haciendo tus tarjetas, ¿podrías enviarme una extra por correo?»

Lo que Clare, de 47 años, esperaba que fueran entre 10 y 15 tarjetas navideñas adicionales de sus amigos ha sido compartido por más de 10.000 personas, y cientos de personas de todo el mundo han acudido a los comentarios con buenos deseos.

Clare dijo que se ha sentido «abrumada» por el amor y que hasta ahora ha recibido miles de tarjetas navideñas, así como flores, chocolates, regalos personalizados, entradas de teatro e incluso vacaciones en caravana.

Fotografía de Clare Jones sentada a una mesa llena de tarjetas navideñas y regalos. Se sienta en el extremo izquierdo de la mesa y sonríe mirando las tarjetas. Tiene el pelo corto y canoso y viste una camisa marrón, blanca y azul marino. Sobre la mesa hay una colección de peluches, bombones y botellas de prosecco. Varias tarjetas se apilan frente a Clare.

Clare dice que el cartero entregó 200 tarjetas solo el jueves, con paquetes y palabras de aliento provenientes de todo el mundo.

«Alguien incluso me ofreció pasar una noche con ellos», se rió Clare.

«Dije ‘es muy amable de tu parte, pero no, gracias'».

Clare, de Pontarddulais, Swansea, dijo que la reacción había sido «increíble» y que había estado pensando en publicar algo durante un tiempo, pero le preocupaba que se considerara «descarado».

Hizo la solicitud en línea porque siempre sentía que la Navidad era especial y «siempre había hecho un alboroto».

Después de una operación para extirpar un tumor de 18 pulgadas en 2022, un año después a Clare le dijeron que el cáncer de intestino se había extendido a los ganglios linfáticos y los pulmones, y había evolucionado a la etapa cuatro .

Ha estado en quimioterapia desde entonces, pero dijo que le informaron en noviembre que su quimioterapia para ayudar a reducir el cáncer ya no estaba respondiendo y que 10 meses era el pronóstico promedio para alguien en su posición.

«¿Pero soy promedio? Nunca lo he sido», rió Clare.

Aunque es realista sobre su diagnóstico, Clare sigue teniendo esperanza de un «milagro de Navidad».