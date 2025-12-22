El Gobierno de Jersey está solicitando licitación para el diseño de una nueva pista de bombeo para ciclismo junto al Parque Coronation

La licitación describe el proyecto como destinado a dar servicio a bicicletas y deportes sobre ruedas, con licitación abierta a diseñadores locales, así como a los de Francia y el Reino Unido, hasta finales de enero.

Esto es el resultado de una consulta sobre el futuro de Coronation Park , después de que un donante anónimo donara terrenos en Millbrook Playing Fields a los isleños en 2022 .

Una pista de bombeo de ciclismo es una pequeña ruta circular con baches y curvas por la que la gente puede circular en bicicleta, patineta, scooter o patines en línea.

Se ve a un ciclista en primer plano, con casco. Al fondo se ve una pista con baches y pendientes, con ciclistas subiendo y bajando por ellas. Muchos de los que aparecen en la foto son jóvenes

Pie de foto,Un ejemplo de una pista de bombeo de ciclismo en Wiltshire

Ha habido preguntas sobre el futuro de Coronation Park desde que el terreno de Millbrook Playing Fields fue donado a los isleños.

Más tarde ese año se abrió una consulta para ver qué uso querían los isleños para el sitio, y las respuestas incluyeron áreas de juegos, un laberinto, un túnel, un jardín de flores y una tirolina.

Desde entonces, no ha habido ningún anuncio formal de ningún plan para el terreno, aunque un portavoz de Infraestructura ha confirmado que se presentará una solicitud de planificación formal en las próximas semanas.