Un hombre está en el hospital luchando por su vida después de sufrir un accidente con un patinete eléctrico, según informó la policía

El hombre de 34 años sufrió heridas que pusieron en peligro su vida después de estrellar el vehículo alrededor de las 15:00 GMT del sábado en Davey Drive, Brighton.

Se ha iniciado una investigación y los agentes de policía de Sussex están realizando indagaciones casa por casa.

La fuerza está pidiendo que cualquier testigo o cualquier persona que tenga imágenes de una cámara de tablero se presente.