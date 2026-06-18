Un mercado cubierto ha celebrado su 50 aniversario vendiendo diversos productos en Cambridgeshire.

El mercado rural de Great Shelford, situado en el salón conmemorativo del pueblo al sur de Cambridge, celebró el miércoles un mercado de aniversario para conmemorar su medio siglo de existencia.

La panadera Dorothy Doel, de 86 años, que lleva involucrada en el mercado desde el año 2000, dijo: «Se ha convertido en un lugar muy concurrido los miércoles por la mañana, y los martes creo que estoy loca cocinando todo esto».

«Los miércoles, sobre todo en los últimos dos o tres años, se han convertido en un importante punto de encuentro social.»

Tom Jackson/BBC Se cortó un pastel para conmemorar el aniversario.

El mercado abre los miércoles por la mañana y exhibe diferentes artículos, entre ellos productos horneados, artesanías y vestidos.

Dorothy dijo que todo en el mercado era «casero, cultivado en la zona o hecho a mano».

Miembros del comité fundador de 1976 asistieron a la celebración para cortar un pastel conmemorativo especial.