Advertencia: Esta historia contiene lenguaje explícito y ofensivo.
Ashley Cain, el exfutbolista que presenta un programa en BBC Three, ha sido acusado de utilizar un lenguaje sexista y misógino explícito hacia las mujeres en una serie de publicaciones antiguas en redes sociales.
Los comentarios publicados desde la cuenta de la estrella de telerrealidad, que presenta la serie documental de la BBC Ashley Cain: Into the Danger Zone, se referían con frecuencia a las mujeres en X utilizando términos abusivos y lenguaje sexualizado.
En unos tuits publicados inicialmente por The Guardian, algunos de los cuales han sido vistos por BBC News, Cain parecía llamar a las mujeres «putas», «zorras» y otros términos ofensivos.
BBC News solicitó comentarios a Cain, cuya cuenta X ya ha sido eliminada de la plataforma. La BBC declaró: «Tenemos muy claro que esperamos los más altos estándares de conducta de todos los que trabajan con o para la BBC».
El portavoz de la corporación continuó: «Cuando se nos presentan acusaciones, las tomamos en serio».
«Analizaremos esta información detenidamente y no tenemos intención de hacer más comentarios por el momento.»
BBC News entiende que la corporación en su conjunto desconocía que estos comentarios se habían publicado en las redes sociales y ahora ha pedido a las productoras independientes con las que trabaja y que contrataron a Cain que revisen exhaustivamente las comprobaciones de redes sociales que se realizaron en su momento.