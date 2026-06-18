Advertencia: Esta historia contiene lenguaje explícito y ofensivo.

Los comentarios publicados desde la cuenta de la estrella de telerrealidad, que presenta la serie documental de la BBC Ashley Cain: Into the Danger Zone, se referían con frecuencia a las mujeres en X utilizando términos abusivos y lenguaje sexualizado.

En unos tuits publicados inicialmente por The Guardian, algunos de los cuales han sido vistos por BBC News, Cain parecía llamar a las mujeres «putas», «zorras» y otros términos ofensivos.

BBC News solicitó comentarios a Cain, cuya cuenta X ya ha sido eliminada de la plataforma. La BBC declaró: «Tenemos muy claro que esperamos los más altos estándares de conducta de todos los que trabajan con o para la BBC».

El portavoz de la corporación continuó: «Cuando se nos presentan acusaciones, las tomamos en serio».

«Analizaremos esta información detenidamente y no tenemos intención de hacer más comentarios por el momento.»

BBC News entiende que la corporación en su conjunto desconocía que estos comentarios se habían publicado en las redes sociales y ahora ha pedido a las productoras independientes con las que trabaja y que contrataron a Cain que revisen exhaustivamente las comprobaciones de redes sociales que se realizaron en su momento.