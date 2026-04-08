Una mujer de Los Ángeles, apodada la «Reina de la Ketamina», ha sido condenada a 15 años de prisión por vender drogas que provocaron la muerte del actor de Friends, Matthew Perry.

Jasveen Sangha, de 42 años, se declaró culpable el pasado mes de septiembre de cinco cargos, incluido uno de distribución de ketamina que provocó la muerte o lesiones corporales.

Los fiscales describieron la casa del ciudadano con doble nacionalidad estadounidense y británica como un «emporio de venta de drogas» que financiaba un estilo de vida lujoso.

Perry, quien había luchado contra la adicción durante años, fue encontrado muerto en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles en octubre de 2023. Los investigadores determinaron que su muerte fue causada por los efectos agudos de la ketamina.

La ketamina es un anestésico disociativo que tiene algunos efectos alucinógenos y que solo debe ser administrado por un médico.

Antes de que se dictara la sentencia de Sangha, la madrastra de Perry, Debbie Perry, pidió al juez que impusiera la pena máxima de prisión posible .

Sangha causó daños «irreversibles», declaró Debbie Perry en una declaración de impacto a la víctima presentada ante el tribunal de California el martes.

«Tú causaste esto… Tú, que tienes talento para los negocios y sabes ganar dinero, elegiste el camino que perjudica a la gente», dijo. «Por favor, impónle a esta mujer despiadada la pena máxima de prisión para que no pueda hacer daño a otras familias como la nuestra».