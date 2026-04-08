El líder del principal partido de la oposición de Taiwán ha llegado a China y se espera que se reúna con el presidente Xi Jinping, en una visita que ha sido seguida de cerca.
Cheng Li-wun, quien asumió la presidencia del Kuomintang (KMT) el año pasado, dijo que «aceptó con gusto» la invitación del presidente Xi Jinping para visitar el país y espera ser un «puente para la paz».
Se espera que se reúna con Xi más adelante durante su viaje de seis días, que abarcará Shanghái, Nankín y Pekín. Cheng es la primera líder en funciones del KMT en visitar China en una década.
Pekín interrumpió algunas comunicaciones con Taiwán después de que Tsai Ing-wen, del Partido Democrático Progresista (PDP), se convirtiera en presidenta en mayo de 2016, alegando la negativa de Tsai a respaldar el concepto de una única nación china.
China considera a Taiwán, que se autogobierna, como una provincia separatista que eventualmente formará parte del país, y no ha descartado el uso de la fuerza para lograrlo.
Muchos en Taiwán se consideran una nación soberana. Al mismo tiempo, la mayoría prefiere mantener el statu quo, lo que significa que no desean declarar formalmente la independencia ni la unificación con China.
El martes, el Partido Democrático Progresista (PDP) de Taiwán, en el poder, criticó a Cheng por ser «sumisa» a Pekín, señalando que su viaje estaría «completamente controlado» por el Partido Comunista.
El DPP acusó a Pekín de ser el «principal responsable de perturbar la paz regional», y añadió que China ha seguido enviando aviones de guerra y buques de guerra alrededor de Taiwán.
El primer ministro Cho Jung-tai afirmó que el gobierno vigilaría de cerca el viaje de Cheng.
Aunque el KMT tradicionalmente ha mantenido relaciones cordiales con China, el afán de Cheng por visitarla contrasta con el enfoque más cauteloso de sus predecesores hacia las relaciones a través del estrecho, según algunos analistas.
Su viaje se produce en medio de un creciente escepticismo sobre Estados Unidos en Taiwán, «que se deriva en gran medida de las señales contradictorias de [Donald] Trump sobre su política hacia Taiwán y el conflicto de Oriente Medio», afirma William Yang, analista del noreste de Asia en el grupo de expertos sin ánimo de lucro International Crisis Group.
«Cheng ve esto como una oportunidad para presentarse como la líder política capaz de mantener el intercambio entre ambos lados del estrecho y, potencialmente, reducir la tensión en la zona», afirma Yang.
Aunque Estados Unidos mantiene relaciones formales con Pekín y no con Taiwán, durante décadas ha sido el principal proveedor de armas de la isla. En los últimos años, Trump ha afirmado que Taiwán debería pagar a Estados Unidos por defenderla de China.
La semana pasada, una delegación bipartidista estadounidense visitó Taipéi para instar al parlamento a aprobar un presupuesto especial de defensa de 40.000 millones de dólares (30.000 millones de libras esterlinas). La propuesta se encuentra actualmente estancada en el parlamento, dominado por la oposición.
La invitación de Xi a Cheng llega semanas antes de su encuentro con Trump, cuya visita a Pekín está prevista para los días 14 y 15 de mayo.
«Pekín quiere una reunión cordial con la oposición taiwanesa para socavar el argumento a favor de la cooperación en materia de defensa entre Estados Unidos y Taiwán», afirma Wen-ti Sung, politólogo del Centro de Taiwán de la Universidad Nacional de Australia.
Según explica Sung, esto permitirá a China centrarse en «cerrar acuerdos comerciales» con Estados Unidos durante la visita de Trump, en lugar de abordar los problemas entre ambos lados del estrecho.
Para Cheng y el KMT, esto podría resultar políticamente beneficioso de cara a las elecciones locales de Taiwán que se celebrarán a finales de este año.
A pesar de haber comenzado su carrera política como defensora de la independencia, Cheng ha intentado en los últimos años forjarse una reputación como constructora de paz.
Según Yang, ella está «tratando de encontrar un punto intermedio entre Estados Unidos y China… para fortalecer su posición de liderazgo al tiempo que destaca el fracaso del presidente de Taiwán, Lai Ching-te, en reanudar el diálogo con la parte china».
Sin embargo, dentro de Taiwán, la postura de Cheng de ser conciliadora con Pekín ha resultado impopular, según afirma el politólogo Chong Ja-Ian, de la Universidad Nacional de Singapur.
«Muchos ven a Cheng como una política oportunista, una persona sin principios y que se preocupa más por su propio puesto que por cualquier otra cosa», dice Chong.
«Esa es una de las razones por las que las encuestas muestran poca confianza en ella.»
«Eso también significa que está dispuesta a negociar», añade Chong. «Las preguntas más importantes son a quién beneficia esto y en qué medida».