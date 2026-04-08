El líder del principal partido de la oposición de Taiwán ha llegado a China y se espera que se reúna con el presidente Xi Jinping, en una visita que ha sido seguida de cerca.

Cheng Li-wun, quien asumió la presidencia del Kuomintang (KMT) el año pasado, dijo que «aceptó con gusto» la invitación del presidente Xi Jinping para visitar el país y espera ser un «puente para la paz».

Se espera que se reúna con Xi más adelante durante su viaje de seis días, que abarcará Shanghái, Nankín y Pekín. Cheng es la primera líder en funciones del KMT en visitar China en una década.

Pekín interrumpió algunas comunicaciones con Taiwán después de que Tsai Ing-wen, del Partido Democrático Progresista (PDP), se convirtiera en presidenta en mayo de 2016, alegando la negativa de Tsai a respaldar el concepto de una única nación china.

China considera a Taiwán, que se autogobierna, como una provincia separatista que eventualmente formará parte del país, y no ha descartado el uso de la fuerza para lograrlo.

Muchos en Taiwán se consideran una nación soberana. Al mismo tiempo, la mayoría prefiere mantener el statu quo, lo que significa que no desean declarar formalmente la independencia ni la unificación con China.

El martes, el Partido Democrático Progresista (PDP) de Taiwán, en el poder, criticó a Cheng por ser «sumisa» a Pekín, señalando que su viaje estaría «completamente controlado» por el Partido Comunista.

El DPP acusó a Pekín de ser el «principal responsable de perturbar la paz regional», y añadió que China ha seguido enviando aviones de guerra y buques de guerra alrededor de Taiwán.