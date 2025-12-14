La policía está buscando a un hombre armado que disparó y mató a dos estudiantes e hirió a otros nueve en la Universidad Brown en Providence, Rhode Island.

La policía dice que el atacante era un hombre vestido completamente de negro que huyó a pie, y hay una advertencia de refugio en el lugar vigente para el área que rodea la prestigiosa universidad.

El ataque al campus eleva el número de tiroteos masivos en Estados Unidos a 389 este año, según el sitio web de análisis independiente Gun Violence Archive .

Define los tiroteos masivos como aquellos en los que hay cuatro o más víctimas muertas o heridas, sin incluir al atacante.