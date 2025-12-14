Este es otro gran partido en la parte inferior de la tabla.

Estoy muy contento por el técnico del Leeds, Daniel Farke, porque estaba harto de las tonterías que se decían sobre su incapacidad para gestionar el equipo en la Premier League.

El Leeds ha tenido una serie de partidos difíciles contra el Manchester City, el Chelsea y el Liverpool y parecía que había gente esperando e incluso deseando que Farke fracasara para que lo despidieran.

Me alegra mucho que haya resultado tan diferente. El rendimiento, el coraje y la calidad que ha demostrado el Leeds han sido brillantes, incluso en la derrota ante el City, y contra el Chelsea y el Liverpool también han sumado puntos.

Los goles de Dominic Calvert-Lewin han marcado la diferencia, y llegarán a este partido llenos de confianza y pensando que tienen una oportunidad real.

De todas formas, el Brentford sigue siendo el favorito porque su rendimiento en casa es muy bueno: hasta el momento cuenta con cinco victorias, un empate y solo una derrota con Keith Andrews.

Los Bees se mostraron bastante flojos cuando visitaron a los Spurs la semana pasada, pero en su propio campo la historia es diferente. Han ganado sus últimos tres partidos allí, contra Liverpool, Newcastle y Burnley, así que, al igual que el Leeds, llegarán con mucha confianza.

Recuerdo el último partido de Farke como entrenador del Norwich en noviembre de 2021, cuando su equipo venció al Brentford, pero fue despedido pocas horas después. Esta vez, apuesto por la victoria del Brentford, pero el futuro de Farke no debería estar en duda.