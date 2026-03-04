Pedro Sánchez ha refutado con firmeza la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de poner fin al comercio con España, reafirmando su oposición a la guerra y a lo que llamó la «ruptura del derecho internacional».
Merz dijo más tarde que le había dicho a Trump muy claramente que no podía concluir un acuerdo comercial separado con Alemania o con toda Europa, pero no con España.
En respuesta a la amenaza económica estadounidense, el Palacio del Elíseo informó que el presidente francés, Emmanuel Macron, había expresado su solidaridad con España durante una conversación telefónica con Sánchez el miércoles. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, también indicó que había hablado con el líder español para expresar la plena solidaridad de la UE.
Trump acusó el martes a España de ser un «socio terrible» en la OTAN por no aumentar su presupuesto de defensa en línea con el objetivo del 5% del producto económico (PIB).
A principios de este año, Sánchez provocó la ira de Trump al hablar en contra de la incursión militar estadounidense en Venezuela.
Sánchez dijo en su discurso televisado desde la residencia oficial del primer ministro en Madrid el miércoles que el gobierno estaba estudiando medidas económicas para contrarrestar el impacto del conflicto en los españoles, aunque evitó referirse directamente a la amenaza comercial de Trump.
«La cuestión no es si estamos del lado de los ayatolás [los gobernantes clericales de Irán]; nadie lo está. La cuestión es si estamos a favor de la paz y la legalidad internacional», afirmó.
«No se puede responder a una ilegalidad con otra, porque así comienzan las grandes catástrofes de la humanidad.»
El presidente del Gobierno socialista español explicó que la postura del gobierno era comparable a la adoptada en Ucrania y Gaza. Sánchez ha criticado vehementemente la respuesta militar de Israel a los ataques de Hamás en 2023.
Esa posición estaba en sintonía con sus socios de coalición situados a su izquierda y, en términos generales, con las actitudes españolas hacia Oriente Medio.
Al recordar la invasión de Irak en 2003, que según él no había logrado sus objetivos y había empeorado la vida de la gente común, advirtió que los ataques a Irán podrían tener un impacto económico similar para millones de personas.
Su referencia a la invasión de Irak conectará con muchos votantes españoles. El apoyo que España recibió en aquel momento del gobierno conservador del Partido Popular (PP) fue profundamente impopular y desencadenó protestas masivas contra la guerra.
Muchos creen que también sentó las bases para la sorpresiva victoria electoral del Partido Socialista en marzo de 2004, días después de que Madrid fuera azotada por letales atentados yihadistas.
Sánchez recordó a los españoles al «trío de las Azores» -el entonces presidente estadounidense George W. Bush, el británico Tony Blair y el líder conservador español José María Aznar- que se habían reunido en una base portuguesa en la región días antes de la invasión de Irak.
Dijo que habían dado a los europeos el «regalo» de «un mundo más inseguro y una vida peor».
La postura del líder español contrasta fuertemente con la de Merz, quien dijo el martes a la televisión alemana que un cambio de régimen en Irán dejaría al mundo «un poco mejor», aunque también dijo que esto «no estaría exento de riesgos y también tendríamos que asumir las consecuencias».
A diferencia de sus aliados en la OTAN (Reino Unido, Francia y Grecia), España aún no se ha comprometido a ninguna participación militar en respuesta a la guerra.
El presidente del Gobierno español dijo que quería expresar la solidaridad del pueblo español con los países que han sido «atacados ilegalmente por el régimen iraní».
Además de las feroces críticas que enfrenta Sánchez desde Estados Unidos, su gobierno de coalición ha enfrentado meses de enorme presión política, generando constantes especulaciones de que su colapso podría ser inminente.
Ha estado luchando por mantener su mayoría parlamentaria, que incluye una serie de partidos nacionalistas de izquierda y regionales.
En la política profundamente polarizada de España, gran parte del apoyo a Sánchez está impulsado tanto por las preocupaciones sobre la derecha y la extrema derecha del país como por el respaldo a su liderazgo y sus políticas.
Enfrentarse al presidente de Estados Unidos podría tener beneficios electorales para el líder socialista.
Una encuesta reciente del instituto de investigación CIS encontró que el 77% de los españoles tenía una opinión «mala» o «muy mala» de Trump, lo que sugiere que incluso muchos votantes de derecha podrían respaldar a Sánchez en este tema.
Sin embargo, ahora hay incertidumbre en España sobre si las amenazas de Trump se traducirán en algún tipo de represalia económica, y muchos españoles estarán observando este drama con nerviosismo.
Corrección 4 de marzo de 2026: Una versión anterior de esta noticia describía una base aérea en las Azores como española. Ahora se ha corregido para indicar que es portuguesa.