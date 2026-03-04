En respuesta a la amenaza económica estadounidense, el Palacio del Elíseo informó que el presidente francés, Emmanuel Macron, había expresado su solidaridad con España durante una conversación telefónica con Sánchez el miércoles. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, también indicó que había hablado con el líder español para expresar la plena solidaridad de la UE.