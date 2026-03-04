El gobierno del Reino Unido dejará de emitir visas de estudio a personas de Afganistán, Camerún, Myanmar y Sudán a partir de este mes, dijo la ministra del Interior, Shabana Mahmood, así como también suspenderá las visas de trabajo calificado para los afganos.
Las cifras del Ministerio del Interior muestran que las personas que solicitan asilo con una visa de estudio representan el 13% de todas las solicitudes que hay actualmente en el sistema.
Mahmood dijo que estaba «tomando la decisión sin precedentes de rechazar visas a aquellos ciudadanos que intentan explotar nuestra generosidad».
«Restauraré el orden y el control en nuestras fronteras».
El Ministerio del Interior dijo que una proporción mayor que el promedio de personas de los cuatro países especificados citaron la indigencia como parte de su solicitud de asilo, y que actualmente había 16.000 personas de los cuatro países recibiendo apoyo.
En su razonamiento para poner fin a las visas de trabajo para los afganos, el Ministerio del Interior también citó el gran número de personas que solicitaban asilo en el Reino Unido una vez que sus visas expiraban.
Añadió que esto representaba «una amenaza insostenible para el sistema de asilo del Reino Unido».
La situación de seguridad es volátil en Afganistán y las tensiones recientes entre el país y Pakistán han provocado enfrentamientos violentos en las regiones fronterizas.
Hay disturbios separatistas en Camerún, donde las milicias están luchando por la independencia de las dos regiones anglófonas del país, en una nación principalmente francófona.
En Myanmar, hay una guerra civil tras un golpe militar en 2021.
Mahmood presentará una nueva legislación para detener la emisión de visas a través de un cambio en las Reglas de Inmigración el jueves 5 de marzo.
En noviembre, el ministro del Interior amenazó con cancelar todas las visas del Reino Unido para Angola, Namibia y la República Democrática del Congo a menos que sus gobiernos aceptaran realizar deportaciones, lo que llevó a la reanudación de los vuelos de regreso con los tres países.
Las medidas siguen a la decisión del primer ministro de adoptar un enfoque diplomático más duro en respuesta a la presión para reducir la inmigración por parte de aquellos de la derecha política, incluidos los conservadores y el Reform UK.
La semana pasada, el gobierno anunció que la protección para los refugiados se reduciría a la mitad, a 30 meses, en un intento por reducir las travesías en embarcaciones pequeñas.
En 2025, un total de 41.472 migrantes cruzaron el Canal en pequeñas embarcaciones, lo que supone casi 5.000 más que el año anterior.
El Reino Unido ha reasentado el sexto mayor número de refugiados remitidos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en el mundo, lo que, según el Ministerio del Interior, demuestra el compromiso del gobierno de ayudar a quienes realmente lo necesitan.
El ministro del Interior dará un discurso esta semana sobre los argumentos «progresistas» a favor del control de la inmigración.
El mes pasado, unos 40 parlamentarios laboristas expresaron su preocupación por el impacto de las propuestas para cambiar los derechos de asentamiento permanente de los inmigrantes que ya viven aquí, describiendo el enfoque retrospectivo como «antibritánico» y «cambiando los parámetros».
Han advertido que esto podría empeorar la escasez de personal cualificado en el Reino Unido, especialmente en el sector asistencial.
Max Wilkinson, portavoz de Asuntos Internos del partido Liberal Demócrata, dijo que «era correcto decir que las visas de estudiantes son para estudiantes y las rutas de asilo son para refugiados».
«El problema es que todavía no existen rutas controladas y seguras para que los refugiados lleguen al Reino Unido ni acuerdos de retorno significativos con otros países para aquellos cuyas solicitudes son rechazadas», dijo Wilkinson.
Se contactó a los conservadores para solicitarles comentarios.