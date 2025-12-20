Una organización benéfica de mediación recuerda a las familias la importancia de la comunicación después de informar un aumento en las consultas sobre su servicio.

Family Mediation Jersey (FMJ), que ayuda a las parejas que buscan apoyo para la separación, dijo que el período festivo trajo presiones adicionales a las «familias que ya están luchando».

La organización benéfica dijo que había recibido un mayor número de consultas en noviembre y diciembre «principalmente de personas que viven juntas».

Elaine Feltham, gerente de FMJ, dijo que la organización benéfica estaba viendo casos en los que las parejas «vivían juntas, separadas» debido a presiones financieras.

‘Acuerdos viables’

La Sra. Feltham dijo: «La gente no puede darse el lujo de separarse o de mantener dos hogares; muchas personas también tienen dificultades para vender su casa debido al actual coste de la vida y la lentitud del mercado inmobiliario».

«La Navidad puede añadir presión a las familias que ya están pasando por dificultades», añadió.

«Lo que estamos escuchando es que muchos padres quieren reducir los conflictos en casa y establecer acuerdos claros y viables, especialmente cuando hay niños involucrados».

La organización benéfica dijo que pudo proporcionar a las familias que viven en el mismo hogar dos sesiones de mediación conjuntas gratuitas gracias a «fondos de cuentas bancarias inactivas» a través de The Jersey Community Foundation.

Las personas con un ingreso anual inferior a £20.000 eran elegibles para una mediación conjunta gratuita, agregó.

Reduciendo la presión durante la Navidad

La organización benéfica dijo que algunas formas de ayudar a reducir la presión durante el período navideño incluían:

• Suspender las decisiones importantes hasta después de Navidad, siempre que sea posible.

• Mantener las conversaciones centradas en los niños y su bienestar.

• Acordar límites simples en torno a las finanzas, las rutinas y el espacio compartido.

• Permitir tiempo y espacio para alejarse cuando las emociones se sienten intensificadas

• Hacer pequeños acuerdos prácticos sobre cómo se manejarán los días de Navidad.