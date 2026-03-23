Fue uno de los crímenes más infames de la historia británica e irlandesa.
Las familias de dos ejecutivos bancarios fueron tomadas como rehenes durante 24 horas, mientras que las autoridades se vieron obligadas a allanar la sede del Northern Bank en Belfast.
En total, se cargaron 26,5 millones de libras esterlinas en una furgoneta y se las llevaron de las instalaciones de Donegall Square West.
Ahora, inspirada por aquellos extraordinarios sucesos de diciembre de 2004, se ha estrenado un apasionante thriller policíaco.
¿Quiénes protagonizan No Ordinary Heist?
No Ordinary Heist está dirigida y coescrita por Colin McIvor.
Protagonizada por Eddie Marsan y Éanna Hardwicke, la película narra la historia ficticia de dos empleados de banco que se ven envueltos en una situación escalofriante y de alto riesgo.
Marsan, nacido en Londres y conocido por sus papeles en la película biográfica de Amy Winehouse, Back To Black, y en la película de 2008 Happy Go Lucky, leyó el guion por primera vez cuando estaba de vacaciones.
«Me fascinó el comienzo, las primeras 10 páginas, la idea de que el gerente del banco y el guardia de seguridad se vieran obligados a robar su propio banco», declaró al programa Good Morning Ulster de BBC Radio Ulster.
«Era un guion brillante. Tenía un ritmo magnífico. Y si a eso le sumamos la música, la música de la película creaba una tensión increíble», dijo.
El actor de Cork, Hardwicke, declaró en el mismo programa que, antes de leer el guion, apenas conocía los detalles del robo al Northern Bank.
«Sabía que en aquel momento había sido el mayor atraco bancario de la historia británica e irlandesa. Luego leí el guion de Colin, lo conocí y, supongo, me di cuenta rápidamente de que todo estaba basado en esos hechos», dijo.
«Me inspiré en el robo al Northern Bank, pero me centré y puse de relieve la relación entre estos dos hombres, que estaban basados en los personajes, basados en los hombres que se vieron obligados a cometer este robo.»
«Eso fue lo que me atrajo.»
Hardwicke, protagonista de El sexto mandamiento, dijo que le pareció una decisión acertada por parte de los guionistas, McIvor y Aisling Corristine, centrarse en los dos hombres que protagonizaron el robo, en lugar de en los acontecimientos políticos de la época.
El Acuerdo de Viernes Santo se había firmado apenas cinco años antes y el proceso de paz de Irlanda del Norte se encontraba en una fase relativamente incipiente.
«La película no profundiza directamente en la política ni en las consecuencias de eso, lo cual sería una historia muy interesante de contar por sí sola», dijo Hardwicke.
«Pero creo que al hacer eso se honra el hecho de que esta es, en gran medida, una historia de Belfast, que gran parte de lo que sucedió aquí ocurrió en el contexto de esa ciudad sin, supongo, abordar las ramificaciones políticas más amplias.»
Familias mantenidas como rehenes
En 2024, al hablar de la película, el coguionista McIvor dijo: «Para Aisling y para mí, siempre fue la historia humana detrás de este evento verdaderamente extraordinario, complejo y aterrador lo que nos atrajo, y el hecho de que todo ocurriera en la puerta de mi casa solo aumentó ese atractivo cinematográfico.»
«Así pues, inspirados por este suceso, nos propusimos utilizarlo como base para nuestro drama de ficción».
La trama se filmó en localizaciones tanto de Belfast como de Dublín, y Hardwicke dijo que fue «increíble».
«Estaba encantado y emocionado de trabajar con Eddie. Muchas de las escenas transcurren en ascensores estrechos y bóvedas de bancos. Y son dos hombres sometidos a una presión y un escrutinio increíbles», dijo.
«Siempre tuve la sensación de que el viaje que estábamos emprendiendo estaba en constante cambio, y esa especie de reloj que avanzaba a toda velocidad, como dijo Eddie, añadía esa tensión.»
«Como rodaje, fue increíblemente enriquecedor y emocionante porque sentías que cada día te presentaban nuevos desafíos.»
Dijo que los actores «realmente comprendieron el peligro al que se enfrentaban estos hombres».
«Hay que lograr algo que parece casi imposible, y lo que está en juego no podría ser más importante, porque sus familias estaban retenidas como rehenes, habían sido secuestradas y estaban bajo amenaza», dijo.