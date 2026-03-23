Un adolescente ha sido arrestado bajo sospecha de intento de asesinato después de que un niño de 14 años resultara gravemente herido en un apuñalamiento en Sheffield.
El joven de 17 años fue arrestado previamente y permanece bajo custodia policial tras el ataque ocurrido el miércoles alrededor de las 21:50 GMT en Market Square en Woodhouse.
La joven de 14 años fue trasladada al hospital con heridas que ponían en peligro su vida, pero desde entonces se está recuperando satisfactoriamente, según informó la policía.
El superintendente Martin Simcock instó a los padres a hablar con sus hijos sobre los riesgos de los delitos con arma blanca.
Dijo: «Este ataque sin sentido es la realidad de los delitos con arma blanca en nuestra ciudad y cómo, en un momento de violencia, las vidas y las familias pueden quedar destrozadas y sus mundos trastocados.»
«No permitiremos que la delincuencia con arma blanca se cobre vidas y cause miedo y daño. No tiene cabida en nuestras comunidades.»
«La actuación policial por sí sola no puede solucionar esto, y necesitamos vuestra ayuda, la ayuda de los padres, para iniciar conversaciones, concienciar a la población y hacer de South Yorkshire un lugar donde los jóvenes no sientan la necesidad de recurrir a las armas o la violencia.»